Roccella Summer Festival 2025, il 13 agosto al Teatro al Castello l’atteso concerto di Ghali

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Sulla scia del successo nei palasport registrato negli ultimi mesi del 2024, con la tripletta da tutto esaurito all’Unipol forum di Milano, il viaggio live di Ghali prosegue sui palchi dei principali festival estivi, come il Roccella Summer Festival.

Ghali sarà infatti in concerto al Teatro al Castello di Roccella Jonica (Rc), il prossimo 13 agosto, imperdibile appuntamento del programma della nuova edizione del Roccella Summer Festival, la rassegna di spettacoli dal vivo organizzata dalla Ticket Service Calabria in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Roccella Jonica e finanziata con risorse Pac 2014/2020 Azione 6.8.3 dalla Regione Calabria nonché dal brand Calabria Straordinaria, diventata ormai il punto di riferimento per la musica dal vivo dell’estate calabrese.

Artista in grado di stupire a ogni show fondendo con naturalezza universi artistici lontani in un unico evocativo storytelling, Ghali porterà con sé anche in questo tour i messaggi che hanno lasciato il segno nel suo ultimo tour, come quello contenuto in “Niente panico”, il suo ultimo singolo pubblicato lo scorso ottobre per Warner Music Italy, invito personale e collettivo a non lasciarsi sopraffare dalla paura e a coltivare la fiducia nelle proprie capacità e nel futuro. Il Summer tour 2025 traghetterà l’artista milanese verso il Gran teatro di Ghali, lo speciale appuntamento in programma il 20 settembre a Fiera Milano Live, celebrazione del percorso artistico che gli è valso 58 Dischi di platino e 19 Dischi d’oro.

I biglietti per assistere al concerto di Roccella Jonica possono essere acquistati online su TicketOne e nelle consuete prevendite, anche attraverso il circuito di Ticket Service Calabria.

Info

Ticket Service Calabria

www.ticketservicecalabria.it

www.roccellasummerfestival.it

ROCCELLA SUMMER FESTIVAL 2025

Teatro al Castello – Roccella Jonica (Rc)

Anna

5 agosto

Jimmy Sax

7 agosto

Irama

9 agosto

Baustelle

12 agosto

Ghali

13 agosto

Sal Da Vinci

14 agosto

Fiorella Mannoia

16 agosto

Tony Boy

17 agosto

Alfa

20 agosto

Gianna Nannini

21 agosto

Francesco Renga

22 agosto

Fabri Fibra

23 agosto

Francesco De Gregori

28 agosto

Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti? Iscriviti al nostro canale WhatsApp InfoOggi e ricevi in tempo reale gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone! Clicca qui per unirti