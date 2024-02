Festa regionale della Polizia Locale a Catanzaro: celebrazione di sicurezza e impegno

Sabato prossimo il Capoluogo di Regione accoglie rappresentanze territoriali calabresi per una giornata dedicata a riflessioni, riconoscimenti e solidarietà nel nome di San Sebastiano, patrono del Corpo.

Sabato prossimo, 20 gennaio, il Capoluogo di Regione ospiterà la festa regionale della Polizia Locale. La ricorrenza, prevista dall’articolo 5 della legge regionale n.15/2018 che ne disciplina i servizi, ha lo scopo di approfondire, nel giorno di San Sebastiano patrono del Corpo, le tematiche relative alla sicurezza, alla conoscenza del codice della strada e all'educazione alla legalità, ed è occasione per conferire particolari riconoscimenti agli operatori che si siano distinti per azioni e condotte, meritevoli, nello svolgimento delle funzioni di polizia locale.

Particolarmente nutrito il programma della festa, che vivrà due momenti. Il primo è previsto alle ore 10:00 presso la sede del Comando in via Daniele con, in apertura, i saluti del sindaco Nicola Fiorita, del presidente del Consiglio Regionale Filippo Mancuso, del consigliere regionale Antonio Montuoro in rappresentanza del presidente della Regione Roberto Occhiuto e dell’assessore con delega alla P.L. Filippo Pietropaolo. A seguire, un momento di riflessione sulle funzioni, i compiti e le attività del Corpo, nel corso del quale sono previsti gli interventi del neo comandante dei vigili del Capoluogo Vincenzo Ruocco e di Salvatore Lopresti, dirigente regionale per la Sicurezza e la P.L. Successivamente, alle ore 11:00 presso la chiesa di San Pio X, l’arcivescovo della Diocesi di Catanzaro-Squillace, S.E. monsignor Claudio Maniago, celebrerà la santa messa. La festa si concluderà subito dopo il rito con un momento conviviale presso il Comando.

“Sono particolarmente lieto di vivere questo bel momento, così significativo, a poche settimane dal mio insediamento – ha commentato il comandante Ruocco –. Ma sono anche onorato di vestire i panni del padrone di casa per accogliere colleghi da tutta la regione nel nostro Comando che, non dimentichiamolo, contiene al suo interno l’unico museo della Polizia Locale esistente in Calabria, testimonianza di tradizione, dedizione e spirito di servizio”.

L’assessore comunale con delega alla Sicurezza, Marinella Giordano, dal canto suo si è detta “compiaciuta del fatto che sia il Capoluogo di Regione a ospitare la ricorrenza proprio nel momento in cui l’Amministrazione comunale sta producendo una serie di sforzi per irrobustire il Corpo dei vigili urbani”. Un lavoro – ha aggiunto – che ha già prodotto risultati importanti come la nomina del nuovo vertice e che si accinge a produrne ancora con le assunzioni di nuove unità attualmente in itinere. La Polizia Locale è il presidio di maggiore prossimità tra l’Istituzione e i cittadini ed è nostra ferma intenzione continuare a impegnarci per garantire efficienza e qualità al servizio”.

