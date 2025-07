Tempo di lettura: ~3 min

Saldi estivi al via in Calabria, ma il grande caldo frena gli acquisti: commercianti fiduciosi nel recupero serale

Catanzaro, 5 luglio 2025 – Sono ufficialmente iniziati i saldi estivi in Calabria, ma la partenza è stata rallentata dal grande caldo che ha spinto molti potenziali acquirenti a rinviare la tradizionale corsa allo sconto. A farla da padrone, in questo primo weekend di ribassi, è stato infatti il sole cocente, con temperature che in città come Cosenza hanno raggiunto già in mattinata i 34 gradi.

Nelle vie dello shopping, come corso Mazzini a Catanzaro o corso Umberto a Cosenza, l’afflusso è stato modesto nelle ore più calde. "Anche se dovremo restare aperti un po’ oltre l’orario canonico, lo facciamo volentieri. Con questo caldo capiamo che la gente esca solo nel tardo pomeriggio", spiega Sergio, titolare di un negozio di calzature nel centro storico cosentino.

Chi non si è fatto scoraggiare sono le giovanissime, che nelle grandi catene di abbigliamento hanno sfidato l’afa per accaparrarsi i capi più desiderati. A confermarlo anche il commesso di un noto brand in centro a Catanzaro: “Abbiamo deciso di partire subito con sconti fino al 70% su alcuni articoli, proprio per invogliare gli acquisti. E il riscontro, soprattutto tra i giovani, si vede”.

Tuttavia, la maggior parte dei negozi ha scelto una strategia più prudente, con sconti iniziali compresi tra il 20% e il 50%. L'obiettivo è mantenere margine per il periodo centrale dei saldi, quando l’interesse solitamente cresce e il flusso di clientela aumenta grazie anche al progressivo abbassamento dei prezzi.

Non sono mancate, però, le critiche da parte di chi ha rispettato rigorosamente la data di inizio ufficiale. “Molti hanno anticipato gli sconti da settimane, rovinando l’effetto novità dei saldi veri”, afferma la commessa di una boutique che ha mantenuto una linea più tradizionale. Un’abitudine sempre più diffusa che, secondo alcuni esercenti, ha ormai abituato i clienti a cercare l’affare in anticipo.

E c’è anche chi punta sulla fidelizzazione: “Abbiamo proposto sconti extra alla clientela abituale o offerte dedicate sugli ultimi capi rimasti”, raccontano a Cosenza. La necessità di contenere la spesa, soprattutto in un mese di bollette e rincari, si fa sentire. “Molti pagano con carta per rinviare la spesa al mese prossimo”, fanno notare da un altro negozio.

Secondo il Centro Studi di Confcommercio Calabria, quest’anno la propensione all’acquisto si attesta intorno al 75%, in crescita rispetto al 2024. Il 72,4% delle imprese si dice ottimista, prevedendo un incremento delle vendite, mentre il restante 26,6% teme un calo.

Per chi mira ai super sconti, l’appuntamento è tra qualche settimana. In molti casi, solo verso la fine di luglio si potranno trovare ribassi superiori al 50%, con l’obiettivo di smaltire la merce in vista della chiusura della stagione estiva.

Nel frattempo, i commercianti calabresi incrociano le dita e confidano nelle ore serali, quando l’afa lascia spazio a passeggiate più piacevoli e – si spera – a nuove occasioni di shopping.

