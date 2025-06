Salernitana-Sampdoria, caos all’Arechi: lanci di petardi e seggiolini, gara sospesa e 0-3 a tavolino. Granata retrocessi in Serie C

Tempo di lettura: ~2 min

Salernitana-Sampdoria, caos all’Arechi: lancio di seggiolini e petardi, gara sospesa. Granata sconfitti a tavolino e retrocessi in Serie C

Salerno – Doveva essere la serata della speranza, si è trasformata in un incubo. Il ritorno dei playout di Serie B tra Salernitana e Sampdoria è finito nel peggiore dei modi per i granata: oltre alla sconfitta sul campo per 0-2, identica a quella dell’andata, la gara è stata interrotta definitivamente per gravi disordini sugli spalti. La Salernitana perde a tavolino 0-3 e retrocede ufficialmente in Serie C.

Tensione alle stelle: petardi, seggiolini lanciati e intervento dei vigili del fuoco

L’Arechi si è trasformato in un’arena esplosiva: già nel primo tempo la tensione è salita alle stelle dopo il gol annullato a Ferrari per un fallo di mano segnalato dal VAR. Subito dopo, Coda ha gelato i tifosi granata con il vantaggio blucerchiato. Nella ripresa, Sibilli ha chiuso virtualmente i giochi con il gol dello 0-2, aumentando la frustrazione sugli spalti.

Al minuto 66, la situazione è degenerata: seggiolini divelti, oggetti lanciati in campo, petardi esplosi a bordo campo. L’arbitro Doveri ha sospeso il gioco per diversi minuti. Necessario l’intervento dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine per cercare di ristabilire l’ordine. I giocatori sono stati fatti rientrare negli spogliatoi, ma la partita non è più ripresa.

Dominio Samp e retrocessione amara per i granata

Sul piano sportivo, la Sampdoria è stata padrona del campo per entrambe le sfide. Dopo il 2-0 dell’andata, la formazione di Daniele Evani ha confermato la propria superiorità anche nel ritorno, con una prestazione concreta e cinica. La Salernitana non ha mai dato l’impressione di poter rientrare in corsa, schiacciata dalla pressione e da una condizione psicofisica apparsa precaria.

Il risultato maturato sul campo è stato aggravato dai disordini: il Giudice Sportivo ha deciso per la sconfitta a tavolino 0-3, sancendo la retrocessione della Salernitana.

Un finale amaro e polemico

La delusione della tifoseria granata è esplosa in maniera incontrollabile, alimentata da una stagione tormentata. Il caso Brescia, che ha fatto slittare l’andata dei playout di oltre un mese, e la presunta intossicazione alimentare che ha colpito diversi calciatori granata dopo la prima sfida, hanno alimentato tensioni e malumori. Ma quanto accaduto all’Arechi ha superato ogni limite.

La Salernitana retrocede tra le polemiche e con una pesante macchia disciplinare. La Sampdoria, invece, può festeggiare la salvezza dopo una stagione complicata, chiusa con orgoglio e carattere.

