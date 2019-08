Salvini apre la crisi di governo e si candida a premier "gli italiani mi diano pieno potere"

ROMA 9 AGOSTO - Matteo Salvini apre la crisi di governo e da Pescara, dove ieri sera ha tenuto uno dei comizi del tour sulle spiagge italiane, lancia la sua corsa a premier. "Chiedo agli italiani se vogliono darmi pieni poteri per fare le cose come vanno fatte", dice al termine del comizio. "Se mi candido a premier? Quello sicuro", ha risposto il ministro dell'Interno. "Siamo prontissimi alle elezioni", annuncia invece il leader del Pd, Nicola Zingaretti, auspicando "una grande alleanza per salvare l'Italia". "Si torni al voto per una maggioranza sovranista", l'auspicio della leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.