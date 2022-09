Covid San Giovanni in Fiore. Sindaca Succurro: al via le vaccinazioni del personale scolastico

San Giovanni in Fiore: vaccinazioni del personale scolastico, la sindaca Succurro ne annuncia l'avvio, "partiamo sabato 13 marzo e attiviamo seconda postazione"

SAN GIOVANNI IN FIORE 12 MAR - «Partiranno sabato 13 marzo le vaccinazioni del personale scolastico, che verranno effettuate in ospedale sulla base delle liste dei prenotati trasmesse dalle scuole». È quanto affermano, in una nota la sindaca Rosaria Succurro e l’assessore comunale alla Salute, Claudia Loria.



«Il Comune di San Giovanni in Fiore – proseguono – continua a collaborare con l’Asp di Cosenza per fornire tutto quanto necessario ad accelerare sui vaccini e dunque a tutelare l’intera comunità locale. A stretto giro, quando arriveranno le altre dosi, riprenderanno le vaccinazioni degli anziani ultraottantenni, anche con il trasporto gratuito del municipio.



Intanto è in allestimento un’altra postazione, presso l’ex Guardia medica ubicata in area ospedaliera, per vaccinare più persone ogni giorno grazie alla disponibilità dei medici e delle altre figure sanitarie impegnate nella campagna vaccinale». «Continuiamo tutti – concludono Succurro e Loria – a mantenere alta l’attenzione, a osservare le misure prescritte, ad essere cauti e responsabili. Insieme possiamo ripartire».