San Luca travolgente contro il Dattilo (5-2). Agganciata la zona playoff!

SAN LUCA (RC), 25 APR - Al "Corrado Alvaro" di San Luca (Rc) si è giocato oggi il recupero della 22^ giornata del campionato nazionale di Serie D-girone I, tra il San Luca di mister Cozza (squalificato, e quindi in tribuna) ed i siciliani del Dattilo (Tp) di mister Chianetta. La squadra di casa era diretta a bordo campo dall'allenatore in seconda, mister Pasqualino Canonico.

Quello visto oggi sul rettangolo di gioco è stato un San Luca determinato, cinico ed a tratti travolgente, caratteristiche ormai consolidate che fanno della squadra di mister Giampaolo la vera sorpresa del campionato (attualmente ha agganciato l'Acireale al 5° posto ed è, pertanto, in piena zona playoff). L'incontro è terminato con il punteggio di 5-2 per il San Luca, unico neo se vogliamo trovare il pelo nell'uovo, è stato un momento di amnesia generale durato una ventina di minuti all'inizio del secondo tempo dove gli ospiti, con una condotta di gara veemente, sono riusciti nell'impresa di pareggiare il conto dopo aver chiuso la prima frazione di gioco sul 2-0 per i padroni di casa. Ma si è trattato di una pura illusione, infatti, nello spazio dei venti minuti finali (dal 75' al 95') i giallorossi hanno ingranato la marcia ed infilzato l'incolpevole Grimaudo per ben tre volte con Carbone, Lorefice e Pelle chiudendo nel tripudio generale che è proseguito anche negli spogliatoi.

Ma torniamo ad inizio gara. Ad aprire le marcature ci ha pensato il capitano Domenico Carbone che dagli undici metri, grazie ad un rigore concesso dall'arbitro Mastrodomenico della Sezione di Matera, spiazza il portiere ospite e porta in vantaggio il San Luca. Passano soltanto 15' e Bruzzaniti ben imbeccato in area da un traversone proveniente dal fronte d'attacco destro, si smarca dal suo angelo custode ed in giravolta fulmina Grimaudo realizzando il raddoppio. Si va così al riposo con il doppio vantaggio, un risultato che sembrerebbe non lasciare dubbi sulla prosecuzione dell'incontro, ma come spesso capita quando ci si rilassa troppo è normale poi trovarsi in difficoltà e così è stato. Ad inizio ripresa, probabilmente per un eccesso di sicurezza, si concretizza I'amnesia generale di cui si parlava prima; i ragazzi di mister Canonico manifestano un leggero calo di tensione e vengono così raggiunti da due reti realizzate dal micidiale Terranova che accorcia prima al 51' a seguito di un calcio di rigore apparso a molti dubbio e pareggia al 72' ribattendo in rete, dopo un batti e ribatti in area, una palla che gli è rimasta sui piedi. e che l'incolpevole Scuffia ha potuto solo raccogliere in rete. La paura di poter subire una incredibile rimonta dura fortunatamente appena 3', infatti al 75' è ancora il capitano Carbone che dopo un calcio d'angolo si vede spiovere sulla testa, in prossimità della linea di porta, una palla invitante sul quale si catapulta sovrastando un difensore e riuscendo, così, a realizzare per il nuovo vantaggio giallorosso (3-2). In questo frangente il San Luca è tornato a macinare gioco ed a sfiorare ripetutamente altre marcature, che arrivano al 93' con Lorefice (eurogol il suo!) che dal limite dell'area, ben servito da Leveque, manda un siluro che gonfia la rete per il 4-2. Ma non è ancora finita anche se al fischio finale manca veramente poco, infatti sull'out destro è Antonio Pelle a raccogliere l'invito di un compagno e con il piede che non è il suo (lui è un mancino naturale) fionda in rete una bordata in diagonale che batte il portiere ospite e sancisce il 5-2 finale.

Con questi tre punti messi in cascina il San Luca si porta a quota 44 ed aggancia, al 5' posto, l'Acireale. Entrambe le formazioni hanno dei recuperi da disputare, uno il San Luca e ben due l'Acireale.

Risultato: San Luca 5 - Dattilo 2

Marcatori: 11' p.t. Carbone (rigore); 22' p.t. Bruzzaniti; 6' s.t. Terranova (rigore); 30' s.t. Carbone; 93' Lorefice; 95' Pelle

Le formazioni:

Asd San Luca: Scuffia 6,5, Nallo 6 (8' s.t. Marchionna 6,5), Murdaca 7, Fiumara 7, Pezzati 7,, Spinaci 7,5, Carbone 8 (30' s.t. Nagore 6,5), Leveque (47' s.t. Nirta s.v.), Pelle 7, Bruzzaniti 7 (9' s.t. Pitto 6,5), Romero 7 (15' s.t. Lorefice 7,5). A disposizione: Callejo, Pitto, Mammoliti, Lorefice, Nagore, Nirta, Marchionna, Larosa, Carella. Mister: Pasqualin Canonico 8.

S.S.D. Dattilo: Grimaudo 6, Beninvegna 5,5 (42' s.t. Bellinghieri s.v.), Fragapane 5,5 (1' s.t. Bonfiglio6), Nigro 6, Terranova 7, Pace 6, Di Giuseppe 5,5, Cicala 5,5 (2' s.t. Bellinghieri 5.5), Calafiore 6, Di Giorgio 6 (30' s.t. Pirrello 5,5), Pagliarulo 6 (30' s.t. Manfrè 5,5). A disposizione: Cipro, Manfrè, Bonfiglio, Pirrello, Angileri, Bellinghieri, Said, Canino, Bellinghieri. Mister: Ignazio Chianetta 6.

Direttore di gara: Leonardo Mastrodomenico (Sz. Matera)

1° Assistente: Simone Iuliano (Sz. Siena)

2° Assistente: Daniele Antonicelli (Sz: Milano)

























Pasquale Rosaci