San Vitaliano 2025, a Catanzaro scattano divieti di sosta e chiusure stradali nel centro storico dal 13 al 17 luglio

Festeggiamenti San Vitaliano, ordinanza traffico e sosta nel centro storico dal 13 al 17 luglio

In occasione della ricorrenza dei festeggiamenti di San Vitaliano è stata predisposta un’ordinanza che disciplinerà il traffico e la sosta nel centro storico di Catanzaro. Di seguito i provvedimenti adottati dalla Polizia locale:

Dalle ore 14:00 di domenica 13 luglio alle ore 07:00 di giovedì 17 luglio istituzione del divieto di sosta con zona rimozione in Piazza Rossi (Piazza Basilica Immacolata) fino all’intersezione con Via Spasari, con esclusione degli stalli riservati ai disabili ed ai taxi, a condizione che tale sosta non crei pericoli alla sicurezza stradale;

Istituzione area pedonale con divieto di transito veicolare, nei giorni lunedì 14 dalle ore 18:00 alle ore 24:00, martedì 15 luglio dalle ore 18:00 alle ore 01:00, e mercoledì 16 luglio dalle ore 18:00 alle ore 24:00 su:

Corso Mazzini, nel tratto compreso tra Piazza G. Garibaldi e Piazza Cavour;

Via Educandato;

Vico I Piazza Roma;

Il traffico veicolare proveniente da Piazza Matteotti sarà deviato per Via De Grazia, ad esclusione degli autocarri che saranno deviati per Via Carlo V oppure Viadotto Kennedy.

Il traffico veicolare in transito sull’ultimo tratto di Corso Mazzini e diretto su Via Jannoni e zona Carmine – Grecia, transiterà per Piazza Le Pera – Via Eroi, strade che dovranno necessariamente essere percorribili, sebbene in parte interessate da eventi/iniziative.

Per raggiungere la zona Via XX Settembre – Pianicello – Maddalena occorrerà percorrere Via De Grazia, poiché non sarà transitabile Via Educandato (da Via Menniti Ippolito verso la Via XX Settembre – Chiesa del Monte).

Dalle ore 07:00 di lunedì 14 luglio alle ore 07:00 di giovedì 17 luglio divieto di sosta con zona rimozione ambo i lati su:

Corso Mazzini, nel tratto compreso tra l’intersezione di Via San Nicola e Piazza Grimaldi;

Piazza Grimaldi;

Piazza Le Pera;

Via Educandato;

Piazza Roma nel tratto prospiciente l’ingresso della Funicolare;

Via F. De Seta (Bellavista) per il tratto prospiciente la terrazza panoramica.

Nei giorni 14, 15 e 16 luglio dalle ore 14:00 alle ore 01:00 del giorno successivo, per consentire l’allestimento degli stand, sarà istituito il divieto di sosta ambo i lati con zona rimozione su:

Piazza G. Garibaldi;

Corso Mazzini nel tratto compreso tra Piazza G. Garibaldi e Via San Nicola e nel tratto compreso tra Piazza Grimaldi e Piazza Cavour;

Vico I Piazza Roma.

