San Vitaliano 2025, aggiornamento: a Catanzaro arrivano International Street Food e il Percorso Enogastronomico Identitari

San Vitaliano, sapori del mondo e tradizione locale: a Catanzaro arriva l’International Street Food e il Percorso enogastronomico identitario (IMMAGINE ALLEGATA)

Catanzaro si prepara a vivere tre giorni intensi di festa, cultura e gusto in occasione dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono, San Vitaliano, che si terranno dal 14 al 16 luglio 2025. Tra i momenti più attesi del programma, spiccano due grandi iniziative dedicate al cibo, pensate per valorizzare sia la vocazione internazionale che l’identità gastronomica locale della città.

INTERNATIONAL STREET FOOD A CURA DI AIRS – CONFARTIGIANATO IMPRESE

Corso Mazzini torna ad ospitare una tappa ufficiale dell’International Street Food, una manifestazione di rilevanza nazionale organizzata da AIRS – Confartigianato Imprese, che porterà nel centro storico profumi, sapori e colori da tutto il mondo.

Dalle 18.00 e fino a tarda sera, sarà possibile assaporare piatti tipici delle cucine internazionali in un’atmosfera festosa e multiculturale che accompagnerà l’intera manifestazione.

IL PERCORSO ENOGASTRONOMICO IDENTITARIO

Accanto alla proposta internazionale, prenderà vita il Percorso enogastronomico identitario, promosso in collaborazione con la Pro Loco di Catanzaro e numerosi operatori economici della città. Un’occasione per riscoprire le radici culinarie della tradizione catanzarese, attraverso piatti tipici e rivisitazioni creative offerte da locali storici e nuove realtà del gusto.

Ecco gli esercenti che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa:

Caffè Imperiale 1892 – Corso Mazzini 161 Pizzeria Mozzafiato (Lukos srls) – Via F. De Seta 13 Coffee Bean – Via Giovanni Jannoni 119/121 (di fronte Palazzo De Nobili) Pizzeria L’Intervallo – Via Scesa Eroi 1799, 7 Rorò 83 – Salita I del Rosario, 9 Trattoria Assettati e Mangia – Via Vico dell’Onda 2 Il Ghiottone – Galleria Mancuso Trattoria Ceravolo – Discesa Piazza Nuova Bloom Meat Sandwich & Co – Via Jannoni Feel – Discesa Jannoni 6 (di fronte ai giardini Nicholas Green) Bardò Restaurant – Discesa Cavour 18 Tribarakkio Bottega e Cucina – Corso Mazzini 191 Pizzeria Compà – Discesa Poerio 4/6 Mignon Cafè – Corso Mazzini 121 Macelleria Tarantino – Via Mercanti 14 Crischi – Corso Giuseppe Mazzini La Softerì – Piazza Roma 10 (di fronte alla funicolare) Slurperie Bistrot – Vicolo I Piazza Roma Quarantotto – Via XX Settembre Outsider – Via Educandato



Inoltre, all’interno dei gazebo allestiti in Piazza Le Pera, parteciperanno anche:

Magna Urban Pizza Il Paninazzo



Di seguito il programma ufficiale completo

Festeggiamenti San Vitaliano 2025: le date, il programma e gli eventi dal 14 al 16 luglio

Catanzaro si prepara a celebrare il suo Santo Patrono con un programma ricco di eventi culturali, artistici, enogastronomici e di intrattenimento che animeranno il centro storico dal 14 al 16 luglio 2025.

La Giunta ha approvato la delibera per la co-progettazione del programma della Festa di San Vitaliano in collaborazione con la Pro Loco Catanzaro, che curerà l’organizzazione e la gestione dell’intera manifestazione. Altri partner che hanno contributo sono: Arsac, Carical, Confartigianato, Sandro Greco SPA.

Il programma della festa è articolato in diverse aree tematiche, pensate per coinvolgere tutte le fasce di pubblico e per valorizzare la cultura e il territorio catanzarese.

FOOD – Corso Mazzini 14, 15, 16 luglio ore 18:00

International Street Food (AIRS di Confartigianato Imprese)

Percorso enogastromico identitario a cura degli esercenti pubblici di Corso Mazzini, delle aree limitrofe e di altri operatori economici della città

ARTIGIANATO – Corso Mazzini 14, 15, 16 luglio ore 18:00

Esposizione e vendita Artigiani

Esposizione e vendita hobbisti

Vendita prodotti enogastronomici confezionati

Progetto “Vivi il mare” (ARSAC). Una vetrina di prodotti agroalimentari e ittici del territorio

CONCERTI E TEATRO – Piazza Prefettura 14, 15, 16 luglio

14 Luglio ore 21:30

Concerto di musica popolare “I Trillanti”

Lo spettacolo dell’ensemble laziale di musica popolare “I Trillanti”, a cura di Associazione Linea Jonica, è una Tradizione 2.0, a testimonianza di quanto questi due elementi (la tradizione e l’era del web 2.0) così apparentemente agli antipodi ma più vicini di quanto si pensi, possano convivere all’interno di un unico concetto creativo, legati dal fil rouge della comunità/community e della condivisione. Uno spettacolo in cui l’evoluzione include, sostiene e valorizza il passato.

Così, i suoni e le danze tradizionali sfidano presente e futuro, salendo sul palco vestiti di abiti contemporanei, forti e pieni di grinta. Le storie e i temi attuali vengono raccontati e danzati con l’utilizzo di codici, simboli e strumenti antichi, sui quali avviene una sperimentazione e una comunicazione continua nella quale spazio e tempo sembrano non esistere più. I ritmi del mondo mediterraneo e le sonorità delle più strette aree della Ciociaria condurranno il pubblico in un vortice di emozioni, spinti dalla voglia d’immergersi in un viaggio fatto di storia, attualità, dall’irresistibile voglia di condividere l’animo di festa attraverso il canto e la danza.

Lo spettacolo è caratterizzato anche da una componente vision, ovvero immagini proiettate sul palco che raccontano il viaggio sonoro portato in scena.

I musicisti

Mattia Dell’Uomo: tamburi a cornice, percussioni ,voce

Simone Frezza: fisarmonica, organetto, voce

Giorgia Parmeni: voce

Valerio Frezza: Chitarra battente, bouzouki, mandolino

Pierpaolo Rossi: viola, violino

Alessandro Magnante: basso, flauto traverso

Danilo Zovini: zampogna e fiati

15 luglio ore 21:30

Concerto di Cosimo Papandrea con “Stilla Chijara Tour 2025”

16 luglio ore 21:00

Teatro Incanto in “Ricordi d’a Ruga” di Nino Gemelli

Lo spettacolo “Ricordi d’a Ruga” è una commedia in dialetto catanzarese intensa e divertente, scritta da Nino Gemelli, simbolo della memoria collettiva catanzarese, che racconta con ironia e tenerezza la vita nei vicoli del centro storico – la “ruga” – in un tempo in cui l’umanità si respirava da una finestra all’altra. La rappresentazione vedrà impegnato il cast storico del Teatro Incanto.

16 luglio ore 22:15

Gioco a premi “Vita…liano Quiz!”

Quiz teatrale interattivo in 3 manche

1 Catanzaro ieri e oggi (curiosità storiche e geografiche)

2 U Dialettu Nostru (indovina la parola o traduci)

3 San Vitaliano Superstar (miti, storia e leggenda del Santo Patrono)

I partecipanti verranno scelti tra il pubblico. Saranno coinvolti con simpatia e premiati.

Premi per i vincitori del quiz

1° Premio – Abbonamento stagione “Nel Segno di Gemelli”

2° Premio – Abbonamento Teatro KIDS

3° Premio – 2 biglietti per uno spettacolo a scelta del Teatro Incanto

Premio Social – Chi posta la miglior foto/tag riceverà un biglietto omaggio per sé e un amico.

INTRATTENIMENTO – Piazza Larussa, Piazzetta della Libertà, Piazza Le Pera, Bellavista

Piazza Larussa – A cura di Quarantotto e Outsider

14 Luglio

Ore 18:30 Apertura delle festività con l’associazione Divercity

Ore 20:15 Bruno & The Souldiers in concerto

Ore 22:00 Giuseppe Mancuso

Piazza Larussa 15 luglio

Ore 20:15 Monurga live

Ore 22:00 Classic Mode Dj Set

Piazza Larussa 16 luglio

Ore 22.00: Pazz

Piazzetta della Libertà 16 luglio ore 20:00

Concerti musica Jazz

Piazza Le Pera 14,15, 16 luglio ore 20:00

Esibizioni musicali e artistiche estemporanee

Bellavista 16 luglio ore 20:00

Esibizioni musicali e artistiche estemporanee

CULTURA E TURISMO – Piazza Prefettura, Complesso Monumentale del San Giovanni, Teatro “Politeama Mario Foglietti”, Spazio “Ex Stac”, Museo “Marca” 14, 15, 16 luglio

Spazio “Ex Stac” 14 Luglio

Ore 17:30 Mostra “Catanzaro tra storia, tradizione e devozione”

L’evento è a cura dell’Associazione calabrese di Filatelia e Collezionismo vario. Saranno esposti: immagini sacre di fine Ottocento, partecipazioni di nascita di fine Ottocento e inizio Novecento, messali, messalini e breviari di fine Ottocento /inizi Novecento.

Piazza Prefettura 14 luglio

14 Luglio ore 18:00

Introduzione musicale a cura di Annalisa Critelli (pianoforte) e Isabella De Vito (soprano lirico)

Ore 18:30 Giornata Diocesana pro Avvenire

Talk a cura dell’Ufficio comunicazioni sociali diocesane. Intervengono: Mauro Ungaro, presidente Federazione Italiana Settimanali Cattolici; S.E. Mons. Claudio Maniago, Arcivescovo Metropolita Catanzaro-Squillace.

Verranno presentati i cammini giubilari dell’Arcidiocesi.

Via Arcivescovado

Ore 17:30 Inaugurazione sede di “Comunità Nuova”

Complesso Monumentale del San Giovanni

Ore 18:30 “Velluto e Vitaliano. La seta e il Santo”, incontro pubblico a carattere divulgativo che illustra il legame tra l’arte serica e il sacro a Catanzaro.

A seguire, inaugurazione mostra presso l’Archivio Storico “E Zinzi”: “Damaschi e Libro Rosso” a cura di Sarah Procopio.

La mostra resterà aperta al pubblico dalle ore 18:00 alle ore 24:00 anche il 15 e 16 luglio

Mostra “Catanzaro Contemporanea” (aperta fino al 31 luglio)

Visite guidate organizzate

Complesso Monumentale del San Giovanni a cura dell’associazione “Artemide”. Punto di incontro: Terrazza del Complesso Monumentale San Giovanni ore 19:00

Teatro “Politeama Mario Foglietti”. Punto di incontro: ingresso teatro ore 19:00

LA STORIA E LE TRADIZIONI DELLA CITTÀ Incontri nei rioni Graecia e Cocole: storie e tradizioni della Città, a cura dell’Associazione Calabrese di Filatelia e Collezionismo Vario

14 luglio ore 19:00 Graecia, il quartiere e le chiese scomparse: San Nicola di Fatara e S. Maria di Catanzaro.

15 luglio ore 19:00 Quartiere Cocole. Edicole Votive catanzaresi, storia e origini.

Apertura straordinaria delle chiese del centro storico in collaborazione con l’Arcidiocesi Catanzaro – Squillace

WORKSHOP ED ESPERIENZE – 14, 15 luglio dalle ore 18:30 alle ore 20:00

Giardini Nicholas Green, “L’uso dell’organetto diatonico nella tradizione catanzarese” a cura di Giuseppe Gallo

Piazzetta della Libertà, “Introduzione alla lira calabrese” a cura di Francesco Denaro

Piazza Roma, “La costruzione della zampogna a chiave” a cura di Giuseppe Muraca

Gli workshop saranno strutturati come dei mini corsi. I partecipanti potranno provare a suonare gli strumenti musicali.

AREA BIMBI VILLA MARGHERITA – 14, 15, 16 luglio ore 19:00

Giochi e attività per i più piccoli a cure di “Joka Calabria”

Scacchiera gigante 3x3m; Tetris gigante; Jenga gigante; Forza 4 gigante; Tiro Calcio a Segno gigante; Tiro con l’Arco a ventosa; Gioco dell’equilibrio con dadi; Ping-Pong; Pista delle Biglie con premi; Ruota della Fortuna con premi; Tavolo con mattoncini da costruzione; Tavoli con giochi in legno (Tris, Mini Carambola, Mini Flipper, Domino, ecc.). I bambini ed i ragazzi potranno divertirsi con i giochi da tavolo firmati Joka Calabria: Cosenzopolis, Sila, Nanny, Vibory, Rispunna e Cummann.

L’iniziativa è parte integrante della rassegna estiva “EstArte 2025”, promossa dall’Amministrazione comunale per valorizzare le radici identitarie della città e favorire la partecipazione dei cittadini, il coinvolgimento delle attività economiche e l’attrazione turistica. Il logo di San Vitaliano è stato realizzato nel 2023 da Giovanni Audino Studio Grafico e donato a titolo gratuito al Comune di Catanzaro.

