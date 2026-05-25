Sanbittèr “Ci Sta Tour”: grande partecipazione a Reggio Calabria tra aperitivi, convivialità e messaggi di positività

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Il truck Sanbittèr anima la città e conquista il pubblico: entusiasmo e tanta gente per incontrare l’artista John Blond e trasformare i propri pensieri in t-shirt personalizzate

Reggio Calabria si conferma un punto di riferimento per la socialità e la voglia di stare insieme. Nei giorni scorsi, dal 21 al 25 maggio, la città ha accolto con entusiasmo il “Ci Sta Tour” di Sanbittèr, trasformando Largo Cristoforo Colombo e Piazza Duomo in punti di ritrovo, dove centinaia di persone si sono date appuntamento per condividere momenti di leggerezza e positività.

In un contesto in cui cresce il bisogno di rallentare e ritagliarsi occasioni autentiche di connessione, l’arrivo del truck Sanbittèr ha dato vita a un vero e proprio hub dell’aperitivo, capace di attrarre un pubblico eterogeneo - dai gruppi di amici alle famiglie, fino ai più giovani - uniti dal desiderio di vivere un momento semplice ma significativo.

Durante tutte le giornate dell’attivazione, si è registrata una partecipazione costante e crescente. Il truck è diventato rapidamente un punto di riferimento in città: un luogo in cui fermarsi, incontrarsi e condividere ciò che “ci sta”, in perfetta sintonia con lo spirito del tour, nato proprio per dare voce alle persone e ai loro pensieri più spontanei.

Il momento di maggiore coinvolgimento si è registrato venerdì 22 maggio in occasione della presenza dell’artista John Blond, protagonista di una sessione live che ha catalizzato l’attenzione del pubblico. Sono state molte le persone desiderose di partecipare all’esperienza e vedere trasformati i propri pensieri in messaggi da indossare. Tra le frasi emergono messaggi semplici, come “Esco solo con persone per bere”, “In vino veritas in Sanbitter fuguriamocis”, “Ape al volo”, “RH – Aperitivo”.

L’iniziativa ha così trasformato l’aperitivo in qualcosa di più di un semplice momento di consumo, rendendolo un’occasione di partecipazione attiva e condivisione. Il “Ci Sta Tour” si conferma quindi come un progetto capace di unire intrattenimento, creatività e relazione, dando forma a un movimento leggero ma autentico che attraversa le piazze italiane.

Dopo il successo della tappa marchigiana e barese, il tour prosegue il suo viaggio nelle prossime città, continuando a portare con sé un invito semplice: fermarsi, stare insieme e dare spazio a tutto ciò che, oggi più che mai, “ci sta davvero”.