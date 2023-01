Sanità, la UGL Salute Pordenone tuona: “Basta esternalizzazioni nel servizio emergenza territoriale. Nel silenzio si sgretola servizio pubblico”

“Esternalizzare. Questa decisione porta una volta in più un’aria di demoralizzazione e di instabilità all’interno del personale del comparto sanità dedicato all’emergenza territoriale nella provincia di Pordenone. La UGL Salute ritiene che le ultime scelte aziendali di privatizzare ulteriormente il servizio di emergenza territoriale (ex 118) sia del tutto fuori luogo e vada scoraggiare irrimediabilmente il personale aziendale (ASFO)” dichiara Giuseppe Perricone, Segretario Provinciale.

“Nonostante nei mesi passati – prosegue il sindacalista - lo stesso personale abbia dato la disponibilità e proposto progetti concreti per internalizzare alcuni servizi dell’emergenza territoriale nessuna risposta è arrivata dai vertici aziendali ASFO. Nel silenzio assordante della politica regionale e locale si sta sgretolando un servizio pubblico di qualità ed esperienza pluridecennale, favorendo la continua emorragia di personale, il tutto in favore del settore privato. Per questo la UGL Salute Pordenone chiede ai vertici aziendali ASFO di invertire immediatamente questo processo.

Bisogna ascoltare e prendere in considerazione le varie proposte del personale, che ridiano dignità e riconoscenza alla professionalità che viene messa in campo ogni giorno dagli operatori aziendali. Diciamo no all’utilizzo del personale come “tappabuchi” per coprire le carenze organiche di altre unità operative che le varie dirigenze ospedaliere hanno ingrandito nel corso degli anni, diventando ormai emergenza” conclude Giuseppe Perricone.