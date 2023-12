Sanità Puglia, Mesto (UGL): “Firmata intesa per applicazione CCNL Universo Salute di Foggia e Bisceglie. Restituita dignità a operatori”

“Una firma a lungo attesa. È quella apposta in calce all’intesa per l’applicazione del CCNL AIOP Case di Cura di Universo Salute per gli ospedali di Foggia e Bisceglie. L’applicazione di un contratto migliorativo restituisce dignità agli operatori di queste strutture che per troppo tempo hanno vissuto in uno stato di precarietà tra rischio di licenziamenti e pesanti penalizzazioni economiche” dice il Segretario della UGL Salute Puglia Giuseppe Mesto con Lorenzo Pellecchia, Segretario UGL Salute di Foggia ed Emilio Iannoni referente UGL Salute di Bisceglie . “Il percorso per garantire stabilità e programmare un solido e duraturo futuro è lungo – prosegue - e ci vedrà responsabilmente impegnati.

Gli operatori sanitari vedranno concretamente applicato il nuovo accordo dallo stipendio di questo mese di ottobre quando, in busta paga, verranno già riconosciute le differenze retributive da ottobre 2022 a dicembre 2022, compresa la tredicesima mensilità dello stesso anno. Entro il mese di marzo 2024 saranno applicate le differenze stipendiali da gennaio 2023 a settembre 2023. A riguardo del mancato riconoscimento di un Una tantum contrattuale c’è l’impegno della parte datoriale a valutarne in un prossimo futuro l’erogazione per 200 euro, dopo una verifica sull’andamento economico aziendale fissata per giugno 2024. La UGL Salute, confermando la sua soddisfazione per l’accordo, proseguirà a mantenere alta l’attenzione affinché in tutto il territorio della Puglia i diritti degli operatori sanitari vengano salvaguardati” conclude Mesto.