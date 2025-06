Schianto a Soriano Calabro: auto precipita per 7 metri, donna salvata dai Vvf

Tempo di lettura: ~1 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Intervento dei Vigili del Fuoco a Soriano (VV): automobilista soccorsa dopo una caduta da 7 metri

Vibo Valentia, 14 giugno 2025 – Nella mattinata odierna, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti nel comune di Soriano Calabro per prestare soccorso a una donna coinvolta in un incidente stradale.

Per cause ancora in corso di accertamento, una Lancia Musa è uscita fuori strada, abbattendo un muretto e una ringhiera, per poi precipitare in un limoneto sottostante da un’altezza di circa 7 metri.

Grazie al tempestivo intervento della squadra dei Vigili del Fuoco, è stato possibile estrarre in sicurezza la conducente dall’abitacolo. La donna è stata immobilizzata su una barella spinale e trasportata fino al mezzo di soccorso, dove è stata affidata alle cure del personale sanitario del 118.

Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti? Iscriviti al nostro canale WhatsApp InfoOggi e ricevi in tempo reale gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone! Clicca qui per unirti