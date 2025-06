Sciopero generale del 20 giugno: caos su bus, metro, treni e voli

Tempo di lettura: ~3 min

Maxi sciopero nazionale del 20 giugno: a rischio trasporti pubblici, treni e voli in tutta Italia

Oggi, 20 giugno, sciopero nazionale di 24 ore indetto dai sindacati Usb, Cub e Cobas: disagi su bus, metro, treni, aerei e trasporti marittimi. Tutti i dettagli su orari e servizi garantiti.

Giornata di disagi in tutta Italia: sciopero generale coinvolge trasporti e servizi pubblici

Oggi, giovedì 20 giugno 2025, si prospetta una giornata complicata per milioni di italiani. È in corso infatti uno sciopero nazionale di 24 ore proclamato dai sindacati autonomi Usb, Cub e Cobas, che coinvolge tutte le categorie lavorative, con forti ripercussioni soprattutto nel settore dei trasporti pubblici e dei servizi connessi. A rischio ci sono bus, metro, tram, treni, aerei e anche i collegamenti marittimi.

Trasporto pubblico locale: orari e servizi garantiti nelle principali città

Roma

A Roma lo sciopero riguarda l’intera rete Atac, i servizi Roma Tpl e i bus privati in subappalto, oltre ai collegamenti Cotral. Sono previste le consuete fasce di garanzia:

Servizi attivi dall’inizio delle corse fino alle 8 e 30 e dalle 17 alle 20 Servizi a rischio dalle 8 e 30 alle 17 e dalle 20 fino a fine servizio



A rischio anche le linee notturne N, il servizio sostitutivo serale della metro C e i collegamenti ferroviari Termini-Centocelle, Metromare e Roma-Nord.

Milano

A Milano, ATM ha comunicato che i servizi di superficie e le metropolitane non sono garantiti dalle 8 e 45 alle 15 e dalle 18 a fine servizio. Coinvolta anche la funicolare Como–Brunate, ferma dalle 8 e 30 alle 16 e 30 e dopo le 19 e 30.

Treni: stop e variazioni in tutta Italia

Lo sciopero del personale ferroviario è iniziato ieri sera, 19 giugno, alle ore 21 e terminerà alle 21 di oggi. Coinvolti i convogli di Trenitalia e delle altre imprese ferroviarie. Alcuni servizi possono subire ritardi, cancellazioni o modifiche anche prima e dopo l’orario ufficiale dell'agitazione.

Servizi garantiti

Per il trasporto regionale sono garantiti i treni essenziali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21

I viaggiatori Frecciarossa e Intercity possono richiedere il rimborso fino all’orario di partenza previsto.

Esclusi dallo sciopero il personale della sala circolazione RFI in Sardegna e il personale mobile di Piemonte e Valle d’Aosta.

Sciopero nel settore aereo: garantiti solo i voli nelle fasce protette

Lo sciopero aereo di 24 ore coinvolge tutto il comparto del trasporto, inclusi addetti ai bagagli, operatori dei bus navetta e personale di assistenza a terra.

Sono garantiti solo i voli nelle fasce orarie protette:

Dalle 7 alle 10 Dalle 18 alle 21



Come sempre, i passeggeri sono invitati a verificare lo stato del proprio volo sui siti ufficiali delle compagnie aeree e dell’ENAC.

Le ragioni della protesta: salari, contratti e impegno politico

Lo sciopero è stato indetto da Usb, Cub e Sgb per l’intera giornata del 20 giugno, e sarà seguito domani, 21 giugno, da una manifestazione nazionale a Roma.

I sindacati denunciano una situazione insostenibile per molte categorie di lavoratori, chiedendo salari più dignitosi, il rinnovo dei contratti nazionali e una presa di posizione netta contro il conflitto in Medio Oriente.

Nella nota dell’Unione Sindacale di Base si legge:

"Non possiamo più chiudere gli occhi di fronte al genocidio in corso in Palestina".

Cosa fare se devi viaggiare oggi

Chi ha in programma spostamenti in treno, aereo o con mezzi pubblici è invitato a:

Controllare gli aggiornamenti in tempo reale sui siti ufficiali di Trenitalia, ENAC, Atac, ATM e Cotral Verificare la presenza delle fasce di garanzia Considerare soluzioni alternative come lo smart working o il car pooling



Conclusione

Il 20 giugno 2025 si conferma una giornata ad alta tensione per i trasporti italiani. Mentre i sindacati chiedono più tutele e giustizia sociale, i cittadini devono fare i conti con disagi diffusi, soprattutto nelle grandi città e nei nodi strategici del Paese.

