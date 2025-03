Scontro mortale sulla SS106: muore centauro 49enne in un impatto con due camion

Tragedia sulla Statale 106 ad Amendolara: muore centauro 49enne in uno scontro con due camion

AMENDOLARA (CS) – Ancora sangue sulla strada statale 106 Jonica, teatro dell’ennesimo tragico incidente. Un motociclista di 49 anni, residente a Oriolo, ha perso la vita questa mattina in un violento scontro con due camion avvenuto nel tratto di strada che attraversa il comune di Amendolara, nell’alto Ionio Cosentino.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava percorrendo la statale in direzione sud quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è verificato l’impatto fatale. La moto si è scontrata con due mezzi pesanti e il centauro è stato sbalzato per diversi metri, morendo sul colpo. Inutili i tentativi di soccorso.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Roseto Capo Spulico, che hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Il tratto interessato della SS106 è stato temporaneamente chiuso al traffico, con deviazioni lungo strade secondarie per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.

Quello di oggi rappresenta il secondo incidente mortale nel giro di appena tre giorni lungo la stessa arteria. Martedì scorso, infatti, un bracciante agricolo marocchino aveva perso la vita in un altro tragico sinistro, sempre nella zona dell’alto Ionio cosentino.

La statale 106, più volte ribattezzata la "strada della morte" per l’alto numero di vittime, si conferma una delle vie più pericolose della Calabria, specialmente nei tratti a singola corsia e senza barriere protettive.

Cresce intanto la rabbia e la preoccupazione dei residenti, che da tempo chiedono interventi strutturali per aumentare la sicurezza della tratta. «Non possiamo continuare a piangere morti – afferma un cittadino di Amendolara –. Servono lavori urgenti, illuminazione adeguata e controlli più serrati».

La comunità di Oriolo è sotto choc per la perdita improvvisa di un uomo conosciuto e stimato. In segno di lutto, diverse attività del paese hanno abbassato le serrande.