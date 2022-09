Scuola: Ascani, al via riparto risorse per paritarie

Scuola: Ascani, al via riparto risorse per paritarie. Dopo via libera a variazione di bilancio.

ROMA, 09 SET - "Buone notizie per le scuole paritarie. È arrivata la variazione di bilancio che attendevamo per ripartire le risorse che abbiamo stanziato in questi mesi e per fare arrivare i fondi alle scuole paritarie, che svolgono un ruolo fondamentale nel nostro sistema di istruzione.

Avendo la delega per questo settore, ho seguito la questione direttamente e, grazie alla collaborazione positiva con il MEF che ha consentito di concludere le procedure, adesso stiamo completando l'iter dei decreti di riparto per liberare le risorse agli Uffici scolastici regionali e alle scuole". Così la viceministra dell'Istruzione Anna Ascani. "Dobbiamo mettere tutti nelle condizioni di operare al meglio per il bene di bambini e ragazzi.

Come Governo stiamo facendo uno sforzo straordinario per garantire risorse economiche e professionali a ogni istituto e assicurare il diritto allo studio in presenza a ogni giovane, dopo i mesi difficili di lockdown", conclude Ascani.