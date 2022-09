Scuola: Spirlì, per Azzolina da abbattere contrari a rientro. 'Avevo proposto didattica mista ma Ministro non gradisce'.

CATANZARO, 12 GEN - "In Conferenza Stato-Regioni avevo proposto la didattica mista per consentire a chi lo desiderava di proseguire con la didattica a distanza ma il ministro Azzolina non gradisce.

L'unica cosa che sta portando avanti, ormai, è il rientro a scuola. E' monofasica. Se non si rientra ha perso e siccome non vuole perdere, è l'unica cosa che ripete come un mantra, e chiaramente deve ottenere quel risultato. Tutti quelli che non glielo fanno ottenere sono per lei da abbattere". A dirlo il presidente della Regione Calabria Nino Spirlì nella sua diretta Facebook.