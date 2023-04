Scuole virtuose: l’IC Don Milani-Sala di Catanzaro alle Olimpiadi Nazionali di Problem Solving.

Si sono svolte in tutta Italia le gare regionali delle Olimpiadi di Problem Solving (Ops). Dopo le ottime prestazioni nelle quattro competizioni di istituto, la squadra “JuveMat” dell’Istituto Don Milani-Sala di Catanzaro, composta dagli allievi Matteo Nardella, Giuseppe Russo, Karol Calabretta e Dennis Lia della classe 3^C della Scuola secondaria di primo grado, si è classificata prima su 18 squadre partecipanti nella regione Calabria.

Risultato di rilievo a livello personale per l’alunno Matteo Nardella, sempre della classe 3^C della scuola secondaria di primo grado, che si è classificato terzo assoluto nelle gare regionali individuali. Gli studenti di tutta Italia si sono sfidati su esercizi di logica, coding, inglese e problemi algoritmici. Un risultato, quello degli alunni dell’I. C. Don Milani-Sala, accolto con estrema soddisfazione e orgoglio sia dai genitori degli alunni coinvolti che dai docenti e dal dirigente scolastico Cinzia Emanuela De Luca. Il gruppo di ragazzi, guidato dal referente del progetto, prof. Carmine Iannibelli, ha brillantemente superato con un perentorio 96.154/100 la fase regionale staccando di circa 2 punti la seconda classificata. Il risultato, naturalmente, non è arrivato a caso: “a monte c’è un lavoro intenso e quotidiano che è sfociato in un risultato lusinghiero” afferma il prof. Iannibelli.

Il merito dell’importante traguardo va ascritto, infatti, al costante lavoro e all'impegno profuso da parte degli allievi quotidianamente a scuola e alla passione e alla professionalità del loro docente, il prof. Carmine Iannibelli, che li ha guidati e spronati in tutte le fasi delle gare. Un bel regalo e un’esperienza importante per gli alunni che concluderanno questa avventura logico-matematica il 28 e 29 aprile a Cesena ove si svolgerà la fase finale a livello nazionale.

Le Olimpiadi sono promosse dalla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e mirano a sviluppare il pensiero computazionale, le abilità logiche e di risoluzione di problemi algoritmici. Nelle diverse fasi di selezione (di istituto, regionali, e prossimamente nazionale) le alunne e gli alunni si sono cimentati nella risoluzione di vari quesiti svolti in 90 minuti.

Ancora una volta, l’Istituto Comprensivo Don Milani di Catanzaro ha dato visibilità alle proprie attività, dimostrando l’alta qualità del servizio reso alla comunità anche in ambito regionale. Questo risultato gratifica l’intero Istituto comprensivo impegnato costantemente nel miglioramento dell’offerta formativa e nella sfida della didattica per competenze.