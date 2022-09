Sellia Marina. Precisazioni sui lavori in corso di Giuseppe Madia

SELLIA MARINA (CZ) 19 LUG - Mi corre l’obbligo, amministrativo, oltre che morale, nella qualità di delegato ai lavori pubblici e urbanistica del comune di Sellia Marina, anche della passata legislatura Mauro intervenire e fare alcune precisazioni e qualche nota storica sulla nascita dei nuclei residenziali-stagionali di Sena – San Vincenzo nel Comune di Sellia Marina.

Ho seguito e letto con attenzione le doglianze e le criticità espresse di alcuni residenti stagionali, e non solo, riportate sui social nella località Sena-San Vincenzo di Sellia Marina.

Voglio ricordare, soprattutto a me stesso, le modalità con le quali questi nuclei residenziali stagionali sono nati e cresciuti fin dagli anni 70.

Sono nuclei abitativi alcuni dei quali nati in un modo più o meno ordinati a seguito di importanti interventi turistico-ricettivi che hanno dato e danno lustro al territorio di Sellia Marina; alcuni altri che, purtroppo, sono nati in assenza delle più elementari regole del vivere civile e delle elementari norme edilizie ed urbanistiche, ma soprattutto in assenza totale di servizi e di infrastrutture tecnologiche.

Fenomeni aggravati, anche, dall’eccessiva suddivisione e parcellizzazione dei lotti originari della Opera di Valorizzazione Sila (OVS) spezzettati in ulteriori lotticini e pezzetti di terreno che proprietari di Sellia Marina, Sersale, Petrona, Cropani, hanno venduto e sui quali sono stati edificati le più svariate tipologie di fabbricati: baracche in legno e in cemento, fabbricati a uno, due e tre piani, villette sparse nei pressi della fascia alberata, di fossi e torrenti e per i quali le Leggi sul Condono edilizio a volte hanno condonato.

Ne sono derivati nuclei abitati, come dicevo, privi di qualsiasi infrastrutturazione, di servizi e di allacci alle reti.

La colpa principale, che l’attuale Giunta Mauro e quella precedente ha, e’ quella di aver programmato e programmare, nonche’ realizzare opere ed impianti importanti per Sena-San Vincenzo, e non solo, creando, senza dubbio, qualche difficoltà di transito ai mezzi e ai pedoni. Ma ritengo sia piu’ importante, FINALMENTE, avere un allaccio fognario ed un depuratore funzionante che qualche buca da riparare visto che, comunque, le opere di ripristino devono avvenire a seguito di collaudo e di allacci privati.

In questa direzione sono stati programmati, anche, dal Comune di Sellia Marina e finanziati dalla Regione Calabria per il tramite delle Ferrovie dello Stato, interventi di messa in sicurezza del Passaggio a Livello con la realizzazione del sottopasso ferroviario intervento quantificabile in circa 2 milioni di euro; interventi sul depuratore esistente di Sena-San Vincenzo con relativo efficientemente depurativo e realizzazioni di opere di collettamento in tutta la località, poiché mancante da sempre.

Non dimeno sono stati gli interventi sulla pubblica illuminazione di recente completati sulla viabilità principale e su alcune traverse. Così come gli interventi di viabilità rurale e acquedottistica, la pulizia e la sistemazione idrogeologica dello Scilotraco.

Le difficoltà temporanee, in alcune zone del viario, dovute proprio per lavori in corso, non giustificano l'accusa a questa Giunta Comunale e questa Maggioranza di disinteresse e disattenzione verso la localita’ Sena –San Vincenzo perché enormi sono gli sforzi e le risorse messe a disposizione per attuare finalmente una giusta politica di riqualificazione di questi nuclei abitati.

Nel contempo continueremo l’azione di riqualificazione con interventi di opere ed impianti necessarie di rigenerazione della localita’ Sena-San Vincenzo consapevoli sia delle difficolta’ economiche e dei tempi di attuazione di qualsiasi opera pubblica e con l’obbiettivo di migliorare SEMPRE la qualita’ della vita in tutte le localita’ marinare e non di Sellia Marina.

Ricordo, infine, che la nostra Amministrazione ha ereditato il predissesto finanziario dell'Ente! Ciò si traduce nelle esigue disponibilità economiche di bilancio, anche a causa sia della elevata mole debitoria sia della evasione tributaria.

*Architetto - delegato ai Lavori pubblici e Urbanistica del Comune di Sellia Marina Giuseppe Madia