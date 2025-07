Serie BKT 2025/2026: dominio del Nord, ma il Sud torna protagonista.

Tempo di lettura: ~5 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

La Serie BKT 2025/2026 è pronta a regalare una nuova stagione ricca di emozioni, rivalità storiche e piazze infuocate.

Venti squadre, venti città, venti modi diversi di vivere il calcio: dalla solidità gestionale del Nord, all’orgoglio incandescente del Sud, passando per la tecnica e la tradizione del Centro, il campionato cadetto si conferma ancora una volta il torneo più imprevedibile e affascinante del panorama italiano.

Non è solo una questione di classifica: la Serie B è uno specchio dell’Italia vera, quella che si riconosce nei colori della propria squadra, che riempie gli stadi la domenica, che canta sotto la pioggia o sotto il sole.

È il campionato dove le grandi decadute cercano riscatto, dove le sorprese si giocano la favola, e dove ogni punto può fare la differenza tra il sogno della Serie A e il rischio della retrocessione.

In questa guida raccontiamo tutte le protagoniste del campionato 2025/2026, mettendo in luce non solo le ambizioni sportive, ma soprattutto il cuore delle società, il valore delle tifoserie e il legame profondo tra squadre e territori.

Tra le squadre meridionali, l’U.S. Catanzaro si distingue per organizzazione, identità e passione.

La società, guidata con lungimiranza dalla famiglia Noto, ha costruito nel tempo una realtà solida, capace di competere ai vertici della categoria e di porsi come modello gestionale tra le medio-piccole del calcio professionistico.

Ma il vero motore di questa squadra è la sua straordinaria tifoseria: il “Ceravolo”, cuore pulsante del tifo giallorosso, si riempie ogni settimana con migliaia di fedelissimi che non fanno mai mancare il loro sostegno.

Una passione che non si esaurisce tra le mura amiche, ma che segue il Catanzaro in ogni angolo d’Italia, con un seguito in trasferta che spesso lascia il segno, per numeri e calore.

La tifoseria giallorossa è da anni tra le più presenti della Serie B, a testimonianza del forte legame tra città e squadra.

Catanzaro è molto più di una squadra in Serie B: è un simbolo identitario per l’intera Calabria, un orgoglio regionale che sogna in grande.

Bari – La forza del San Nicola, il richiamo della Serie A

Il Bari vuole tornare in alto, e lo fa con una tifoseria straordinaria.

Il San Nicola può ospitare oltre 50.000 spettatori ed è tra gli stadi più iconici d’Italia.

La società punta al salto di categoria con un progetto ambizioso, mentre i tifosi seguono ovunque, facendo spesso numeri da Serie A.

Palermo – Una città intera in maglia rosanero

Dopo gli anni bui, il Palermo è rinato con una visione moderna e radicata.

Il Renzo Barbera è un tempio del calcio del Sud, e la tifoseria è tra le più fedeli e appassionate.

Il club rappresenta tutta la Sicilia, e ogni trasferta rosanero è una carovana di passione.

Juve Stabia – Castellammare, cuore Vesuviano

Squadra storica campana, la Juve Stabia è il simbolo di un calcio verace.

Il Menti è una bolgia, e i tifosi stabiesi sono tra i più caldi del campionato.

La società lavora con risorse limitate ma idee chiare, puntando su giovani e senso d’appartenenza.

Avellino – Fede biancoverde e spirito da battaglia

Il Partenio è un fortino, e la tifoseria dell’Avellino è fra le più calorose e fedeli della penisola.

La società ha rilanciato il progetto con grande determinazione: l’obiettivo è tornare protagonisti e riportare l’Irpinia nel calcio che conta.

Pescara – Tecnica, storia e nuovi talenti

Il Delfino è un marchio di fabbrica nel calcio italiano.

Tanti i giovani lanciati, e una tifoseria che non ha mai abbandonato il club.

L’Adriatico è un’arena viva, e la società punta a una crescita sostenibile, con lo sguardo già rivolto verso l’alto.

Empoli – Un ritorno con ambizione

Retrocesso dalla Serie A, l’Empoli si presenta con una delle strutture più solide del campionato.

Il club toscano ha lanciato tantissimi talenti negli anni, e punta subito al riscatto.

Il Castellani è casa di un tifo silenzioso ma fedelissimo.

Carrarese – La favola continua

Dopo un’incredibile promozione, la Carrarese affronta la B con entusiasmo.

La società ha costruito un progetto umile ma efficace, e la città è pronta a sostenere la squadra con orgoglio.

Lo stadio Dei Marmi promette sorprese.

Frosinone – Esperienza e fame

Il club ciociaro ha esperienza da vendere in B.

Dopo la retrocessione, la società è già al lavoro per ricostruire.

Il Benito Stirpe è tra gli impianti più moderni della categoria, e i tifosi sono noti per il loro calore costante.

Monza – Ambizione lombarda

Con una società solida e un passato recente in Serie A, il Monza punta al ritorno immediato.

L’U-Power Stadium è moderno, e la tifoseria si è consolidata negli anni della scalata, pronta ora a fare la differenza anche in B.

Mantova – Tradizione e rilancio

La promozione è il frutto di un grande lavoro.

Il club lombardo ha una tifoseria molto legata alla maglia, e il Martelli è uno stadio storico che vuole tornare protagonista nella Serie B.

Cesena – Romagna protagonista

La Manuzzi Arena è sempre gremita.

Il Cesena è squadra di tradizione, con una tifoseria tra le più fedeli del Nord.

La società ha investito per un ritorno ai piani alti e non nasconde ambizioni importanti.

Modena – Struttura solida e tifosi vicini

Il Modena è una certezza: società seria, progetto chiaro, e una città che vive il calcio con passione.

Il Braglia è pronto a esplodere, con una tifoseria compatta e orgogliosa.

Reggiana – Cuore granata e orgoglio emiliano

La Reggiana è ormai una presenza fissa in Serie B.

La società lavora con metodo e idee.

Il Mapei Stadium ospita un pubblico affezionato, pronto a sognare anche qualcosa in più.

Virtus Entella – Chiavari, la piccola che sogna

Club ligure ben gestito, spesso sottovalutato ma sempre competitivo.

Il piccolo stadio Comunale è un gioiello, e la società punta su organizzazione e vivai per confermarsi tra i professionisti.

Sampdoria – Storia e passione

La retrocessione ha scosso l’ambiente, ma la Sampdoria rimane una piazza gloriosa.

I tifosi blucerchiati sono tantissimi e non hanno mai smesso di sostenere la squadra.

Il Ferraris sarà ancora una volta teatro di grandi emozioni.

Spezia – Calore ligure e voglia di rivalsa

Lo Spezia riparte dalla B con una rosa competitiva e una tifoseria infuocata.

Il Picco è uno degli stadi più difficili per gli avversari, e il club punta a tornare in A nel breve termine.

Padova – Una fede storica

Dopo anni di attesa, il Padova torna tra i cadetti.

Il club ha alle spalle una tifoseria calorosa e storica, e lo stadio Euganeo è pronto a vivere un campionato da protagonista.

Venezia – Fascino e progetto

Il Venezia è una realtà moderna, con una forte identità internazionale.

Il Penzo è lo stadio più unico del campionato.

Il club punta in alto, supportato da una tifoseria elegante ma calda.

Südtirol – Il modello dell’efficienza

La squadra altoatesina rappresenta il calcio organizzato.

La società è un modello di gestione sportiva, con uno stadio moderno e una crescita costante del tifo locale.

In pochi anni, è diventata un avversario temibile per tutti.

Il campionato dei territori

La Serie BKT 2025/2026 non è solo un torneo: è una narrazione di popoli, stadi, sogni.

Da nord a sud, ogni squadra è il volto di una comunità, con obiettivi diversi ma la stessa voglia di sorprendere.

Una stagione che promette battaglie, emozioni e il fascino intramontabile del calcio italiano.

Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti? Iscriviti al nostro canale WhatsApp InfoOggi e ricevi in tempo reale gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone! Clicca qui per unirti