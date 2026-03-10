Serie B, decisioni ufficiali del Giudice Sportivo: squalifiche, multe e ammonizioni dopo la 29ª giornata
Provvedimenti disciplinari ufficiali della Serie B: tutte le decisioni dopo le gare del 7-8 marzo 2026
La Serie BKT entra in una fase sempre più decisiva della stagione e, come di consueto, dopo le partite del weekend arrivano i provvedimenti del Giudice Sportivo.
Con il Comunicato Ufficiale n.124 del 10 marzo 2026, pubblicato dalla Lega Nazionale Professionisti B, sono state rese note squalifiche, ammonizioni e ammende relative alle gare disputate tra il 7 e l’8 marzo, valide per la decima giornata di ritorno del campionato di Serie B 2025-2026. Cu124
Il documento, firmato dal Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, analizza i referti arbitrali e stabilisce le sanzioni disciplinari per società, calciatori, allenatori e dirigenti coinvolti nelle gare del turno.
Risultati delle gare della 29ª giornata di Serie B
Prima dei provvedimenti disciplinari, il comunicato riporta anche i risultati ufficiali delle partite disputate nel weekend: Cu124
- Avellino – Padova 1-0
- Carrarese – Palermo 0-1
- Catanzaro – Empoli 3-2
- Frosinone – Sampdoria 3-0
- Mantova – Juve Stabia 2-0
- Modena – Cesena 0-0
- Pescara – Bari 4-0
- Spezia – Monza 4-2
- Südtirol – Virtus Entella 0-1
- Venezia – Reggiana 2-0
Un turno ricco di gol e risultati pesanti, che ha avuto riflessi anche sul piano disciplinare con diverse sanzioni e ammonizioni accumulate da calciatori e società.
Ammende alle società: multe per cori offensivi e lancio di fumogeni
Tra i provvedimenti più rilevanti ci sono sanzioni economiche nei confronti di alcune società.
Multa alla Carrarese
Il Giudice Sportivo ha inflitto una ammenda di 5.000 euro alla Carrarese perché i suoi sostenitori, durante la gara, hanno rivolto cori insultanti all’arbitro e ai suoi assistenti sia durante il riscaldamento sia nel corso del secondo tempo.
Ammenda all’Avellino
Sanzione anche per l’Avellino, punito con 1.500 euro di multa per il lancio di un fumogeno nel recinto di gioco al 48° del secondo tempo. La sanzione è stata attenuata secondo quanto previsto dal Codice di Giustizia Sportiva.
Il comunicato segnala inoltre che in diversi stadi i tifosi di varie squadre hanno utilizzato materiale pirotecnico come petardi, fumogeni e bengala, ma senza ulteriori provvedimenti disciplinari grazie alla presenza di circostanze attenuanti.
Calciatori squalificati: stop di una giornata
Il Giudice Sportivo ha stabilito squalifiche di una giornata effettiva di gara per alcuni calciatori dopo le espulsioni o per recidiva di ammonizioni.
Espulsi
- Andrea Carboni (Monza) – doppia ammonizione per comportamento scorretto
- Christian Pierobon (Juve Stabia) – doppia ammonizione per comportamento scorretto
Squalificati per somma di ammonizioni
- Alessio Cacciamani (Juve Stabia) – quinta sanzione
- Ridgeciano Delano Haps (Venezia) – quinta sanzione
- Ivan Marconi (Virtus Entella) – decima sanzione
- Francescocosimo Patierno (Avellino) – quinta sanzione
Ammonizioni: la situazione disciplinare dei giocatori
Numerosi calciatori sono stati ammoniti e entrano ora in zona diffida o aumentano il proprio conteggio disciplinare.
Ottava ammonizione
- Matias Antonini Lui (Catanzaro)
- Nicolò Radaelli (Mantova)
Settima ammonizione
- Omar Correia (Juve Stabia)
- Salvatore Esposito (Sampdoria)
- Nicola Mosti (Juve Stabia)
- Anthony Oyono (Frosinone)
- Gerard Yepes Laut (Empoli)
Sesta ammonizione
- Armando Izzo (Avellino)
- Raphael Kofler (Südtirol)
- Luca Magnino (Empoli)
- Luca Palmiero (Avellino)
- Francesco Zampano (Modena)
Ammoniti con diffida (quarta sanzione)
- Giacomo De Pieri (Bari)
- Salim Diakité (Juve Stabia)
Terza ammonizione
- Gabriele Artistico (Spezia)
- Davide Bariti (Virtus Entella)
- Luca Di Maggio (Padova)
- Antonio Di Nardo (Pescara)
- Lorenzo Lucchesi (Monza)
- Lorenzo Villa (Padova)
Seconda ammonizione
- Giuseppe Aurelio (Spezia)
- Mattia Mannini (Juve Stabia)
- Leonardo Sernicola (Spezia)
- Ernesto Torregrossa (Carrarese)
Prima ammonizione
- Fahem Benais Yahia (Mantova)
- Lorenzo Berardi (Pescara)
- Christian Dalle Mura (Juve Stabia)
- Christian Diego Pastina (Padova)
Allenatori e dirigenti squalificati
Il comunicato include anche provvedimenti nei confronti degli staff tecnici e dirigenziali.
Allenatori
- Pedro De Lima Cavalcanti (Monza) – squalifica per una giornata per aver insultato un componente della panchina avversaria al 34° del secondo tempo.
Allenatori ammoniti
- Giovanni Stroppa (Venezia) – seconda sanzione.
Dirigenti
- Lorenzo Ferretti (Spezia) – squalifica per una giornata per aver insultato un componente della panchina avversaria.
Serie B, disciplina e fair play: perché i provvedimenti sono decisivi
I provvedimenti del Giudice Sportivo della Serie B hanno un peso importante nella fase finale del campionato.
Tra squalifiche, diffide e sanzioni economiche, le decisioni possono influenzare le scelte tecniche delle squadre nelle prossime giornate, soprattutto nella corsa ai playoff, alla promozione in Serie A e alla lotta salvezza.
Con il campionato ormai entrato nel suo momento più delicato, anche la gestione disciplinare dei giocatori e dei tifosi diventa un fattore determinante per il prosieguo della stagione.
Leggi QUI il Comunicato Ufficiale
