Serie B, decisioni ufficiali del Giudice Sportivo: squalifiche, multe e ammonizioni dopo la 29ª giornata

Tempo di lettura: ~4 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Provvedimenti disciplinari ufficiali della Serie B: tutte le decisioni dopo le gare del 7-8 marzo 2026

La Serie BKT entra in una fase sempre più decisiva della stagione e, come di consueto, dopo le partite del weekend arrivano i provvedimenti del Giudice Sportivo.

Con il Comunicato Ufficiale n.124 del 10 marzo 2026, pubblicato dalla Lega Nazionale Professionisti B, sono state rese note squalifiche, ammonizioni e ammende relative alle gare disputate tra il 7 e l’8 marzo, valide per la decima giornata di ritorno del campionato di Serie B 2025-2026. Cu124

Il documento, firmato dal Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, analizza i referti arbitrali e stabilisce le sanzioni disciplinari per società, calciatori, allenatori e dirigenti coinvolti nelle gare del turno.

Risultati delle gare della 29ª giornata di Serie B

Prima dei provvedimenti disciplinari, il comunicato riporta anche i risultati ufficiali delle partite disputate nel weekend: Cu124

Avellino – Padova 1-0

Carrarese – Palermo 0-1

Catanzaro – Empoli 3-2

Frosinone – Sampdoria 3-0

Mantova – Juve Stabia 2-0

Modena – Cesena 0-0

Pescara – Bari 4-0

Spezia – Monza 4-2

Südtirol – Virtus Entella 0-1

Venezia – Reggiana 2-0

Un turno ricco di gol e risultati pesanti, che ha avuto riflessi anche sul piano disciplinare con diverse sanzioni e ammonizioni accumulate da calciatori e società.

Ammende alle società: multe per cori offensivi e lancio di fumogeni

Tra i provvedimenti più rilevanti ci sono sanzioni economiche nei confronti di alcune società.

Multa alla Carrarese

Il Giudice Sportivo ha inflitto una ammenda di 5.000 euro alla Carrarese perché i suoi sostenitori, durante la gara, hanno rivolto cori insultanti all’arbitro e ai suoi assistenti sia durante il riscaldamento sia nel corso del secondo tempo.

Ammenda all’Avellino

Sanzione anche per l’Avellino, punito con 1.500 euro di multa per il lancio di un fumogeno nel recinto di gioco al 48° del secondo tempo. La sanzione è stata attenuata secondo quanto previsto dal Codice di Giustizia Sportiva.

Il comunicato segnala inoltre che in diversi stadi i tifosi di varie squadre hanno utilizzato materiale pirotecnico come petardi, fumogeni e bengala, ma senza ulteriori provvedimenti disciplinari grazie alla presenza di circostanze attenuanti.

Calciatori squalificati: stop di una giornata

Il Giudice Sportivo ha stabilito squalifiche di una giornata effettiva di gara per alcuni calciatori dopo le espulsioni o per recidiva di ammonizioni.

Espulsi

Andrea Carboni (Monza) – doppia ammonizione per comportamento scorretto

Christian Pierobon (Juve Stabia) – doppia ammonizione per comportamento scorretto

Squalificati per somma di ammonizioni

Alessio Cacciamani (Juve Stabia) – quinta sanzione

Ridgeciano Delano Haps (Venezia) – quinta sanzione

Ivan Marconi (Virtus Entella) – decima sanzione

Francescocosimo Patierno (Avellino) – quinta sanzione

Ammonizioni: la situazione disciplinare dei giocatori

Numerosi calciatori sono stati ammoniti e entrano ora in zona diffida o aumentano il proprio conteggio disciplinare.

Ottava ammonizione

Matias Antonini Lui (Catanzaro)

Nicolò Radaelli (Mantova)

Settima ammonizione

Omar Correia (Juve Stabia)

Salvatore Esposito (Sampdoria)

Nicola Mosti (Juve Stabia)

Anthony Oyono (Frosinone)

Gerard Yepes Laut (Empoli)

Sesta ammonizione

Armando Izzo (Avellino)

Raphael Kofler (Südtirol)

Luca Magnino (Empoli)

Luca Palmiero (Avellino)

Francesco Zampano (Modena)

Ammoniti con diffida (quarta sanzione)

Giacomo De Pieri (Bari)

Salim Diakité (Juve Stabia)

Terza ammonizione

Gabriele Artistico (Spezia)

Davide Bariti (Virtus Entella)

Luca Di Maggio (Padova)

Antonio Di Nardo (Pescara)

Lorenzo Lucchesi (Monza)

Lorenzo Villa (Padova)

Seconda ammonizione

Giuseppe Aurelio (Spezia)

Mattia Mannini (Juve Stabia)

Leonardo Sernicola (Spezia)

Ernesto Torregrossa (Carrarese)

Prima ammonizione

Fahem Benais Yahia (Mantova)

Lorenzo Berardi (Pescara)

Christian Dalle Mura (Juve Stabia)

Christian Diego Pastina (Padova)

Allenatori e dirigenti squalificati

Il comunicato include anche provvedimenti nei confronti degli staff tecnici e dirigenziali.

Allenatori

Pedro De Lima Cavalcanti (Monza) – squalifica per una giornata per aver insultato un componente della panchina avversaria al 34° del secondo tempo.

Allenatori ammoniti

Giovanni Stroppa (Venezia) – seconda sanzione.

Dirigenti

Lorenzo Ferretti (Spezia) – squalifica per una giornata per aver insultato un componente della panchina avversaria.

Serie B, disciplina e fair play: perché i provvedimenti sono decisivi

I provvedimenti del Giudice Sportivo della Serie B hanno un peso importante nella fase finale del campionato.

Tra squalifiche, diffide e sanzioni economiche, le decisioni possono influenzare le scelte tecniche delle squadre nelle prossime giornate, soprattutto nella corsa ai playoff, alla promozione in Serie A e alla lotta salvezza.

Con il campionato ormai entrato nel suo momento più delicato, anche la gestione disciplinare dei giocatori e dei tifosi diventa un fattore determinante per il prosieguo della stagione.

Leggi QUI il Comunicato Ufficiale