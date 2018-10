Calcio. Serie C: Programma gare e arbitri della 1^ giornata

Le squadre della prima storica Serie C di calcio femminile, nata dalla riforma voluta dal Dipartimento Calcio Femminile LND, scendono in campo domenica 14 ottobre alle 14.30

ROMA 12 OTTOBRE – Il calcio femminile si presenta tirato a lucido all’appuntamento con la storia grazie alle 47 squadre di Serie C che scenderanno in campo domenica 14 ottobre alle ore 14.30 per la 1^ giornata del campionato nazionale di Serie C nato dalla riforma voluta dal Dipartimento LND. Olimpia Forlì-Torres è l’unica partita che non di disputerà, il match è stato rinviato al prossimo 6 dicembre. Tre i cambi di campo: Spezia-Novese (girone A) si gioca al campo “Rino Colombo” di Beverino (Sp), Permac Vittorio Veneto-Venezia (B) al comunale di Cordignano (Tv) e Imolese-Real Bellante (C) al comunale di Sesto Imolese (Bo).

Le designazioni arbitrali

Girone A

Azalee-Campomorone Lady (Arbitro Matteo Cendamo di Sesto San Giovanni), Juventus Torino-Caprera (Andrea Valentini di La Spezia), Spezia-Novese (Michele Cirio di Savona), Luserna-Torino (Giordano D’Ambrosio di Collegno), Pinerolo-Real Meda (Federico Tassano di Chiavari).

Girone B

Como-Brixen (Maksym Frasynyak di Gallarate), Voluntas Osio Sotto-Clarentia (Matteo Ceresini di Lodi), Vicenza-Riozzese (Umberto Crainich di Conegliano), Unterland Damen-Padova (Simone Moser di Trento), Permac Vittorio Veneto-Venezia (Mauro Stabile di Padova), Fiammamonza-Atletico Oristano (Lorenzo Vacca di Saronno).

Girone C

Riccione-Grifo Perugia (Stefano Grassi di Forlì), Jesina-Bologna (Riccardo Gagliardini di Macerata), Libertas-San Marino Academy (Gianluca Martino di Firenze), Città di Pontedera-San Paolo (Giacomo Lencioni di Lucca), Imolese-Real Bellante (Andrea Faccini di Parma).

Girone D

New Team San Marco-Sant’Egidio (Calogero Volpe di Vibo Valentia), Ludos-Apulia Trani (Roberto D’Angelo di Trapani), Napoli-Aprilia Racing (Giuseppe Maria Manzo di Torre Annunziata), Grifone Gialloverde-Vapa Virtus Napoli (Silvio Torreggiani di Civitavecchia), Chieti-Potenza (Guido Verrocchi di Sulmona), Salento Women-Pescara (Alessandro Recchia di Brindisi).