Serie A: il Napoli domina il Bologna e si riporta primo in classifica

NAPOLI, 29 OTT. - Il Napoli supera senza troppi affanni il Bologna per 3-0 e si riprende il primo posto in classifica in comproprietà con il Milan. Il risultato non è mai in dubbio per il netto predominio della squadra di Spalletti alla quale dà il suo contributo speciale Lorenzo Insigne che mette a segno due rigori, uno per tempo, e che scaccia definitivamente i fantasmi dei tanti errori dal dischetto che avevano caratterizzato il recente passato.

Il Napoli, guidato in campo da Domenichini che sostituisce lo squalificato tecnico toscano, è vispo e concentrato e mantiene una percentuale di possesso palla molto alta. Il Bologna sconta le assenze di Soumaoro e Soriano, squalificati, e soprattutto di Arnautovic infortunato.

Senza l'austriaco per i rossoblù non ci sono punti di riferimento offensivi e ne soffre tutto il gioco della squadra di Mihajlovic.