Si allargano gli orizzonti del Polo Digitale Calabria con la nascita del gruppo giovani

Cosenza, 10 ottobre 2024

Il Polo Digitale Calabria in questi ultimi mesi, grazie all’operato del Presidente Emilio De Rango ha coinvolto al proprio interno non solo professionisti ed aziende del settore, ma ha anche stretto una serie di accordi di collaborazione con enti ed associazioni del territorio allo scopo di ampliare il proprio orizzonte, fare rete, creare sinergie, consentire un processo di crescita e far comprendere come lo sviluppo della cultura del digitale possa agire in diversi ambiti.

Recentemente è stato anche individuato un gruppo di giovani interessati al settore digitale che condividono le finalità associative e che intendono portare avanti iniziative legate alla diffusione della cultura digitale in tutti i suoi aspetti, rendendosi disponibili a portare avanti progetti e iniziative.

“Abbiamo pensato” sottolinea il Presidente Emilio De Rango “di affiancare una professionalità già presente all’interno del Polo digitale con funzione di Coordinatore e mentor per facilitare e guidare l’attività del Gruppo giovani. In particolare è stato individuato il Prof. Salvatore Belsito, Coordinatore regionale con delega all'istruzione e alla scuola, che da sempre si occupa di formazione in ambito digitale e coordinamento di gruppi di lavoro.”

Interviene il Prof. Salvatore Belsito ricordando che “spesso a noi cosiddetti boomer, come ormai ci definiscono figli e nipoti, sfuggono alcune sfumature del mondo digitale e della fruizione dello stesso, che sono appannaggio più specifico per le nuove generazioni. È importante capire come i giovani usino i sussidi e gli ambienti digitali (spesso più per comunicare e fruire di contenuti piuttosto che per svilupparne di nuovi, eccezione fatta per brevi video che hanno fatto la fortuna di varie piattaforme). Altrettanto importante è indirizzare i giovani verso un utilizzo consapevole, responsabile ed efficace. A maggior ragione in questo momento storico in cui l’Intelligenza Artificiale generativa è entrata prepotentemente nell'uso quotidiano ed ormai diventata a disposizione di tutti.

Si aprono, infatti, nuovi scenari e problematiche che già si affiancano alle arcinote quali sicurezza informatica, cyberbullismo, fake news, privacy, copyright, ecc.”

Conclude il Prof. Salvatore Belsito “auspico, tramite il contatto ed una serie di incontri organizzati con il Gruppo giovani del polo Digitale Calabria, che si possa avviare un proficuo scambio di idee per attivare iniziative di spessore e coinvolgere sempre più giovani verso un digitale efficace e di qualità.”

Erano Presenti all’incontro, Il Gruppo dei giovani emergenti del Polo Digitale Calabria composto da: Aldo De Rango, Pio Nicola Marinelli, Vincenzo Gallo, Stefano Aversa. Il Direttivo Regionale composto dal Presidente Emilio De Rango, il segretario Generale Alfredo Andrieri, Il Direttore Generale Carmine Gallo, Il Coordinatore Regionale con delega al mondo della scuola e dell’istruzione Salvatore Belsito, Francesco Cannataro coordinatore regionale con delega alla Pubblica Amministrazione locale e centrale, La coordinatrice Provinciale di Catanzaro con delega agli asili nido alle scuole dell’infanzia e primarie paritarie Elisabetta Mirabelli e anche dirigenti scolastici e persone interessate all’evento.