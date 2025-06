Simeri: premio profumo di legalità al Prefetto, Dottor Castrese De Rosa.

Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Nel piccolo borgo di Simeri, frazione del Comune di Simeri Crichi, il prossimo 21 giugno, la parrocchia Santa Maria Assunta, guidata da Don Francesco Cristofaro, vivrà un momento di forte spiritualità con la manifestazione E… State con noi.

Il Comune di Simeri Crichi ha un forte impatto turistico. Durante il periodo estivo accoglie tante persone all’interno dei suoi villaggi, lungo le coste e nei centri storici.

Nel primo giorno dell’estate, la comunità parrocchiale di Simeri ha pensato di organizzare un pomeriggio di spiritualità, di cultura e di aggregazione sociale, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e le diverse Associazioni presenti sul territorio.

È previsto l’arrivo di diverse centinaia di pellegrini provenienti da tutta la Calabria e da oltre Regione.

Ecco il programma.

Alle 13 pranzo a sacco.

Alle 15:30 percorso guidato a cura del Dott. Lorenzo Chirico per riscoprire i ruderi del castello bizantino, la Collegiata Santa Maria dell’Itria.

Molto significativa, anche per il tempo storico che stiamo attraversando, sarà la mostra di cimeli bellici, curata da Giuseppe Chirico presso la sede dell’Associazione di volontariato “Seguimi con il Cuore.” Ci sarà, inoltre, lo stand di prodotti tipici del territorio, curato da Maria Rubino e la via delle tegole con i “detti” calabresi, allestita dall’Associazione Asperitas.

Ore 17 - Catechesi (chiesa Madre)

Ore 18:30 - Santo Rosario animato dalle piccole sorelle dell’Immacolata.

Ore 19 - Santa Messa presieduta da P. Francesco Iermito, piccolo fratello dell’Immacolata.

La celebrazione eucaristica sarà animata dal coro Polifonico “San Vitaliano” diretto dal M. Stefano Scozzafava e accompagnato dall’orchestra.

Al termine della celebrazione sarà Mario Sei, attore teatrale, a curare la parte finale del ricco programma. Sarà consegnato il Premio “Profumo di legalità” realizzato dalla Gioielleria Megna a S.E. Il Prefetto di Catanzaro, Dottor Castrese De Rosa per l’intenso lavoro al fine di promuovere la giustizia e la legalità, la sua presenza costante sul territorio e la sua amabile vicinanza alla gente.

Saranno presenti alcuni ospiti della Struttura residenziale riabilitativa psichiatrica San Vincenzo di Catanzaro che proprio a Simeri hanno preso in carico un pezzo di terra all’interno dell’Agriturismo Petrara realizzando il loro Orto Matto che curano portandosi due giorni a settimana accompagnati oltre che dai loro operatori anche da una figura del progetto Policoro della diocesi di Catanzaro. L’azienda Petrara è un gesto concreto del progetto Policoro. È stato così avviato un progetto di agricoltura sociale nell’ottica dell’ecologia integrale, e in questo stesso ambito Leo ha ideato La Tavola di Petrara, ceramiche lavorate dallo stesso a mano per celebrare il momento di convivialità e condivisione che viviamo insieme quotidianamente intorno alla tavola. Leo ha così riscoperto il gesto di cura e la ricchezza della relazione.

A Simeri, molto preziosa da diversi anni è l’attività benefica portata avanti dall’Associazione di volontariato “Seguimi con il cuore.” Anche loro saranno presenti con i loro oggetti realizzati interamente a mano con materiale semplice o di scarto al fine di aiutare ogni mese decine di famiglie.

Infine, la presenza dei ragazzi del cammino neocatecumenale delle comunità di Catanzaro che durante i mesi invernali hanno portato avanti un importante progetto accanto ai ragazzi, favorendo una crescita umana, spirituale, sociale.

Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti? Iscriviti al nostro canale WhatsApp InfoOggi e ricevi in tempo reale gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone! Clicca qui per unirti