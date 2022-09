Simone Lemma è Amaranto!

BOVALINO (RC), 26 GEN - Il forte laterale scuola Bernalda va a rafforzare ulteriormente il roster di Venanzi. Il mercato ha regalato grandi colpi e tanta sostanza, l'area tecnica ha lavorato incessantemente per sopperire alle tante defezioni occorse in queste settimane.

Non ci siamo persi d'animo, e oggi possiamo ufficializzare l'acquisto di un ulteriore elemento di spessore che ci aiuterà a raggiungere i migliori risultati possibili. Laterale, classe '98, cresce nelle giovanili del Bernalda dove si fa notare per le sue grandi doti realizzative, le quali ben presto lo porteranno a giocarsi due campionati di Serie B in prima squadra con Real Team Matera e ancora Bernalda, con cui conquista la Serie A2.

Dopo una breve parentesi a Ossi, è tempo di una nuova avventura a Bovalino, la sua nuova casa! Bovalino Calcio a 5 è lieta di comunicare l'acquisizione del diritto alle prestazioni sportive di Simone Lemma. Benvenuto Simo, daremo l'anima in campo!