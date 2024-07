Sindaco Daniele Vacca, Soverato Estate 2024: sarà un'estate indimenticabile

Benvenuti alla Stagione Estiva di Soverato 2024: Un'Estate Indimenticabile

di Daniele Vacca, Sindaco di Soverato Cari cittadini e visitatori di Soverato,

Sono entusiasta di presentarvi il tanto atteso Calendario della Stagione Estiva di Soverato 2024! Sarà un'estate indimenticabile, ricca di eventi straordinari, spettacoli e attività per tutte le età. La nostra splendida città, già nota per le sue incantevoli spiagge e il fascino mediterraneo, si trasformerà in un palcoscenico di cultura, divertimento e socialità.

Luglio: un mese di festeggiamenti

La stagione si apre con la "Festa della Bandiera Blu 2024" il 1° luglio, celebrando l'ennesimo riconoscimento delle nostre splendide spiagge. Segue il "Vintage Fest" il 5 luglio, organizzato dalla Calabria Communication, che porterà un tocco di nostalgia in Piazza dei Giardini.

Gli appassionati di danza non possono perdere il "Dancing Queen" il 6 luglio, mentre il 13 luglio vedrà il debutto dello spettacolo di danza acrobatica "All'altezza dei Sogni". Il divertimento continua con tornei sportivi come il "Seven Cup" e concerti dal vivo, tra cui il tanto atteso "Morgan in Concerto da Solo" il 16 luglio.

Agosto: cultura, musica e divertimento

Il mese di agosto si apre con il festival musicale "Note Sulle Onde" l'1 e 2 agosto, seguito dal festival di scrittura femminile "Donna - Vita - Libertà" dal 2 al 4 agosto. Questo festival, curato da Birds Società, darà voce alle scrittrici e promuoverà la letteratura femminile.

Il 3 agosto sarà il momento della "Degustazione Patata di Occhiolà", un evento gastronomico imperdibile. La musica continua con Vinicius Cantuaria in "Psychedelico Rio" il 4 agosto e l'evento "La Magie des Images" il 5 agosto.

Settembre: conclusione in grande stile

Settembre non sarà da meno, con eventi che culmineranno con la "Sagra del Pesce Azzurro" il 10 settembre e la "Sagra di Mezza Estate" il 12 settembre. Da non perdere il concerto dei "Cugini di Campagna" il 14 settembre che chiuderà questa straordinaria stagione estiva.

Un ringraziamento dpeciale

Voglio ringraziare di cuore il Vice Sindaco Emanuele Amoruso per aver curato con immutata PASSIONE la stesura di questo ricco calendario. Il suo impegno e la sua dedizione hanno reso possibile una programmazione che sicuramente lascerà un segno indelebile nel cuore di tutti noi.

Sindaco Daniele Vacca vi invito a partecipare numerosi, a correre verso questa estate piena di vita, colori e gioia. #corriamo verso un'estate che ci farà sognare, ridere e vivere momenti unici.





CLICCA QUI PER IL PROGRAMMA COMPLETO