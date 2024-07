Sindaco Davide Zicchinella: quattro grandi installazioni per rilanciare Simeri Mare

Il Sindaco Davide Zicchinella annuncia nuove opere per rendere più attrattiva la costa di Simeri Crichi con innovative installazioni artistiche e infrastrutture potenziate.

SIMERI CRICHI - Il Comune di Simeri Crichi, sotto la guida del sindaco Davide Zicchinella, sta lavorando intensamente per migliorare la fruibilità e l'attrezzatura dei 4 km di costa di Simeri Mare, suddivisi nelle tre località balneari di Homomorto, Chiusa e Marincoli. Il progetto include la realizzazione di un lungomare, parcheggi, strade di accesso idonee, parchi attrezzati, illuminazione pubblica, segnaletica e arredo urbano. Numerosi lavori sono già in corso, mentre altri, come il primo tratto di lungomare in Località Chiusa, stanno per essere avviati.

Tra le iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale, spicca la realizzazione e l'installazione sulla spiaggia di quattro grandi installazioni artistiche, ideate per essere non solo belle ma anche funzionali. Si tratta di quattro attrattori con una forte "vocazione social": mega occhiali da sole, una sdraio gigante, un'amaca gigante e una passerella colorata con un grande specchio a ridosso del mare.

Con la Delibera di Giunta n. 12 del 17/06/2024, il progetto è stato ufficialmente approvato. Presto, la spiaggia di Simeri Mare sarà arricchita da queste installazioni uniche nel loro genere, che, pur esistendo singolarmente in altre spiagge italiane (Salento) e internazionali (Brighton), non sono mai state riunite tutte insieme come in questo caso, creando un attrattore turistico unico al mondo.

L'obiettivo è combinare servizi, infrastrutture e attrattori turistici originali e innovativi, per raccontare una "storia" diversa e unica del nostro territorio.

"#tuttaunaltraStoria"