Sindaco Davide Zicchinella: un nuovo Inizio a Simeri Crichi: Promesse Mantenute!

Il Sindaco Davide Zicchinella si Impegna per migliorare la vita dei cittadini

La delegazione di governo a Simeri Mare da lunedì 30 ottobre sarà aperta e operativa su tutta la settimana. Gli abitanti di questa importante territorio del nostro comune non diverranno più fare qualche decina di chilometri per avere risposte ai propri diritti. Io stesso accompagnato sempre dal segretario comunale e dal tecnico comunale ogni giovedì mattina dalle 10:30 alle 14 sarò in delegazione per confrontarmi con i cittadini mentre al comune sarò a vostra disposizione lunedì pomeriggio, martedì mattina e mercoledì pomeriggio. Nei restanti momenti della settimana, non appena saremo insediati, renderemo pubblico un programma di turnazione del resto della squadra.





Nei giorni a venire renderemo più dignitosi e funzionali gli spazi. Abbiamo già fatto apposita istanza al Ministro dell'Interno affinché entro il mese di Novembre si possano rilasciare direttamente in Delegazione le Carte d'Identità Elettroniche. Ma in attesa di finire i lavori ed erogare tutti i servizi, a 36 ore dalla mia proclamazione ho voluto imprimere un' accelerazione. Il comune deve stare al fianco dei cittadini tutti i giorni. Sempre! Lunedì pomeriggio sarò ad Apostolello e Lacuni. Serve un impulso forte per illuminare prima possibile diverse parti della zona. Seguirà nella prossima settimana un sopralluogo a Simeri. Abbiamo le risorse per riparare subito l'impianto di illuminazione interno del Castello.

A Roccani. Dobbiamo Sistemare il cortile delle scuole. A Crichi Centro, va ultimato il parco giochi vicino piazza foibe e bisogna ragionare subito un progetto per realizzare un parcheggio sotto via Cavour. Sopralluogo nelle scuole anche a Crichi. Stiamo lavorando per realizzare nei 100 giorni segnaletica orizzontale e verticale. Partire con lavori straordinari di decoro urbano su tutto il territorio comunale. Intanto abbiamo sbloccato il servizio mensa nelle scuole di Roccani. Ringrazio i cittadini che mi segnalano quotidianamente problemi, disfunzioni e disagio. Siamo a meno di 96 ore dalla proclamazione. Restiamo sul pezzo senza paura di assumerci le nostre responsabilità. Sapevamo che il cambiamento non era una cena di gala!!! Non ci risparmieremo. Ora a Simeri Crichi bisogna non più solo meritare ma avere di più.