Tragedia in Versilia: Auto impazzita travolge otto persone a Lido di Camaiore

LIDO DI CAMAIORE (LC) – In una tragica giornata a Lido di Camaiore, un’auto fuori controllo ha investito otto persone, causando la morte di due di loro e ferendo gravemente altre sei. L’incidente si è verificato in via Italica, una delle principali arterie della città, a pochi passi dal lungomare. Una Mercedes, guidata da una donna brasiliana di 44 anni, ha perso il controllo scontrandosi con altri veicoli prima di travolgere un gruppo di pedoni.

Dettagli dell’incidente

L’auto ha attraversato due incroci con il semaforo rosso, uno in via Roma e l’altro in viale Colombo, prima di colpire due giovani turiste tedesche di 18 e 19 anni. Successivamente, la Mercedes ha investito un gruppo di turisti francesi all’intersezione con viale Colombo, terminando la sua folle corsa contro un altro veicolo nei pressi dell’hotel Sirio. Il bilancio è devastante: due morti e sei feriti, tra cui tre in gravi condizioni.

Intervento dei soccorsi e delle autorità

Sul luogo del tragico incidente sono intervenuti immediatamente i soccorsi: ambulanze del 118, la polizia del commissariato di Viareggio e i vigili del fuoco. I feriti sono stati distribuiti tra vari ospedali: due sono stati trasportati all’ospedale “Apuane” di Massa, tre al “Versilia” di Lido di Camaiore e una donna, la più grave, è stata trasferita in codice rosso a Cisanello (Pisa) con l’elisoccorso regionale. Quest’ultima ha riportato un politrauma e si trova in condizioni critiche.

La conducente dell’auto è stata sottoposta ad accertamenti tossicologici presso l’ospedale Versilia per verificare l’eventuale presenza di alcol o sostanze stupefacenti nel sangue al momento dell’incidente.

Le dichiarazioni del sindaco

Il sindaco di Camaiore, Marcello Pierucci, si è recato sul luogo dell’incidente, manifestando il suo profondo cordoglio per la tragedia che ha sconvolto l’intera comunità. “È un episodio che non ha precedenti nella nostra città. Un’auto a folle velocità su via Italica ha causato una tragedia immane, uccidendo due persone e ferendone gravemente altre cinque. La nostra polizia municipale è a completa disposizione delle autorità competenti per fornire tutto il supporto necessario alle indagini,” ha dichiarato Pierucci durante un’intervista televisiva.

Sicurezza stradale sotto osservazione

L’incidente ha riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale nella zona, in particolare su via Italica, spesso teatro di episodi di velocità eccessiva. Le autorità locali stanno valutando ulteriori misure per migliorare la sicurezza dei pedoni e prevenire simili tragedie in futuro.

Conclusione

Mentre la comunità di Camaiore si stringe attorno alle famiglie delle vittime, le indagini proseguono per determinare le esatte dinamiche dell’incidente e le responsabilità della conducente della Mercedes. Un episodio tragico che lascerà un segno indelebile nella memoria collettiva della città.