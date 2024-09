Slanci di innovazione: Taranto protagonista

Ricerca, innovazione e beneficenza. Taranto si fa protagonista di una serie di attività di sensibilizzazione sulla SLA e sulle altre malattie neurodegenerative.

Si comincia giovedì 12 settembre, dalle ore 9:30 alle 14 presso il Parco della Musica, con l’importante convegno "SLAnci di Innovazione, stato dell'arte nella clinica, ricerca e innovazione per facilitare la diagnosi delle malattie del primo e secondo motoneurone". Ad organizzarlo, la Casa delle Tecnologie Emergenti Calliope e la ASL di Taranto in collaborazione con l’associazione di promozione SLAnci Solidali, nata per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla Sla e le malattie neurodegenerative.

A presiedere il momento di confronto e condivisione di conoscenze sul tema sarà il direttore generale della Asl, Vito Gregorio Colacicco, a cui sono affidati i saluti istituzionali. Insieme a lui, l’assessore ai Servizi Sociali del comune di Taranto, Gabriella Ficocelli, e Giovanni Boero, direttore S.C. Neurologia e Stroke Unit.

Nel corso della giornata, medici specializzati si confronteranno sulla situazione tarantina, sugli interventi di miglioramento della qualità della vita e del benessere in pazienti affetti da malattie neuromuscolari. Prevista anche una tavola rotonda su come uniformare approcci diagnostici, assistenziali e terapeutici, utilizzando le nuove tecnologie. Un tema sul quale Cte Calliope è fortemente impegnata, dal momento che proprio il tema del One Health mette al centro la tutela della salute, anche attraverso sperimentazioni e programmi internazionali di ricerca e tecnologia. Al termine, alle 13:30, si terrà una visita nella sede della Casa delle Tecnologie Emergenti di Taranto.

Per registrarsi alla mattinata di lavori si può utilizzare il link: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7kcXkZZVXUqVMOJ-pgjQSS-XTj-AKblBkRnZ2BU_CidURVc0NllTQ09JU0pFRDUxMzZNTDFJWEZXTi4u. L’appuntamento è al Parco della Musica, presso l'Open Innovation Living Lab di Calliope (in via Di Palma 133).

Altro appuntamento è per sabato 14 con la cena di beneficenza intitolata “SLAnci Appetitosi” il cui ricavato sarà devoluto ad AISLA (Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica) per il progetto “Operazione Sollievo” avviato con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita delle persone con SLA e rispettive famiglie attraverso aiuti concreti. Ad accompagnare la serata – che si terrà nel Palio Cafè di Taranto - sarà il duo Max Voccoli e Pinuccio Fornaro. Per iscriversi e partecipare: https://slancisolidali.it/event/slanci-appetitosi/. Start ore 19:30. «Questa iniziativa – spiegano i promotori – rappresenta un sostegno per i progetti a favore delle persone malate e delle loro famiglie. Ogni contributo è un passo verso cure migliori».

Sempre il 14, a partire dalle 19:30, le facciate del Castello Aragonese e di Palazzo di Città si illumineranno di verde per l'iniziativa Coloriamo l'Italia di Verde sempre per celebrare la Giornata Nazionale SLA, iniziativa organizzata e promossa nel 2007 per volontà di AISLA.

