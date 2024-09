AS Roma esonera De Rossi, Ivan Juric è il nuovo tecnico: contratto fino al 2025

ROMA, 18 SETT – L'AS Roma ha ufficializzato l'esonero di Daniele De Rossi dal ruolo di allenatore della Prima Squadra. Il club giallorosso ha comunicato la decisione attraverso una nota ufficiale pubblicata sul sito ufficiale, spiegando che la scelta è stata presa "nell'interesse della squadra, per riprendere prontamente il percorso auspicato". De Rossi lascia la Roma dopo appena quattro giornate di campionato, con uno score di tre pareggi e una sconfitta.

La Roma volta pagina: arriva Juric

Il successore di De Rossi sarà Ivan Juric, ex allenatore del Torino, il quale ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025 con opzione di rinnovo in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Juric è già al lavoro, avendo diretto il suo primo allenamento nel centro sportivo di Trigoria.

De Rossi, addio alla Roma dopo soli otto mesi

Daniele De Rossi, icona giallorossa ed ex capitano, era stato scelto dalla dirigenza lo scorso 16 gennaio, subentrando a José Mourinho. Il suo incarico, inizialmente di breve termine fino a giugno 2024, era stato successivamente confermato ad aprile, in concomitanza con i quarti di finale di Europa League contro il Milan. La società aveva presentato la scelta come parte di un "progetto a lungo termine", ma i risultati deludenti hanno portato alla rottura anticipata.

L'addio di De Rossi: l'ultimo saluto a Trigoria

Questa mattina, De Rossi si era recato a Trigoria per preparare l'allenamento quando è stato informato dai Friedkin della decisione di esonerarlo. L'ex tecnico ha salutato i membri dello staff e la squadra prima di lasciare il centro sportivo, non sottraendosi all'affetto dei tifosi presenti. "Facciamo veloce, fatemi andare a casa", ha dichiarato brevemente ai supporter, che lo hanno rincuorato e salutato con foto e autografi.

Il primo esonero della Serie A 2024/25

De Rossi è il primo allenatore di Serie A a essere esonerato nella stagione 2024/25, dopo soli quattro turni di campionato. La scorsa stagione, il 19 settembre 2023, era toccato a Paolo Zanetti, allora tecnico dell'Empoli, che venne sollevato dall'incarico dopo una pesante sconfitta per 7-0 subita proprio contro la Roma all'Olimpico. Quella di De Rossi, come quella di Zanetti l'anno precedente, apre il capitolo degli esoneri nella massima serie.