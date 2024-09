Allerta Meteo Rossa: Maltempo e Scuole Chiuse in Emilia Romagna

Allerta Meteo Rossa in Emilia Romagna: Fiumi in Piena e Scuole Chiuse. Le Regioni a Rischio

Forte Maltempo sull'Italia: Allerta Rossa in Emilia Romagna, Arancione nelle Marche e sul Gargano

Un'intensa ondata di maltempo sta colpendo numerose regioni italiane, con piogge torrenziali che interessano in particolare le Marche e l'Emilia Romagna. Secondo le previsioni, il maltempo persisterà anche nella giornata di giovedì.

Il Dipartimento della Protezione Civile, in collaborazione con le regioni interessate, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni in corso potrebbero causare criticità idrogeologiche e idrauliche, dettagliate nel bollettino nazionale consultabile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it).

Per la giornata di giovedì 19 settembre è stata emessa un'allerta rossa per l'Emilia Romagna, con particolare attenzione alle aree costiere e alla pianura. L'allerta arancione è stata diramata nelle Marche e sul Gargano, mentre un'allerta gialla è prevista in Umbria, Toscana, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Scuole Chiuse in Emilia Romagna

Nelle quattro province dell'Emilia Romagna colpite dall'allerta rossa – Bologna, Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna – le scuole resteranno chiuse. La situazione potrebbe migliorare solo a partire da venerdì 20 settembre, quando si prevede un attenuarsi dei fenomeni.

Dettaglio delle Aree Interessate

Allerta Rossa: Elevata Criticità per Rischio Idraulico

- Emilia Romagna: Costa romagnola, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola.

Allerta Rossa: Elevata Criticità per Rischio Idrogeologico

- Emilia Romagna: Costa romagnola, Montagna e collina bolognese, Alta collina e montagna romagnola.

Allerta Arancione: Moderata Criticità per Rischio Idraulico

- Emilia Romagna: Montagna e collina bolognese, Alta collina e montagna romagnola.

- Marche: Zona Marc-4.

Allerta Arancione: Moderata Criticità per Rischio Idrogeologico

- Emilia Romagna: Montagna e collina emiliana centrale.

- Marche: Zone Marc-6, Marc-2, Marc-4.

- Puglia: Gargano e Tremiti.

- Toscana: Arno-Casentino, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Valtiberina.

Allerta Gialla: Ordinaria Criticità per Rischio Idraulico

- Calabria, Emilia-Romagna, Marche, Puglia, Basilicata, Umbria: Diverse aree coinvolte.

Allerta Gialla: Ordinaria Criticità per Temporali

- Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria: Fenomeni temporaleschi previsti in diverse zone.

Norme di Comportamento

Il Dipartimento della Protezione Civile raccomanda alla popolazione di mantenere alta l’attenzione e di seguire le indicazioni fornite dalle autorità locali. Aggiornamenti costanti sono disponibili sul sito ufficiale (www.protezionecivile.gov.it), dove sono pubblicate anche le norme di comportamento da adottare in caso di maltempo.

In aggiornamento