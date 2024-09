Cisl Magna Grecia su nuovo insediamento produttivo nel porto di Crotone

CROTONE - La Cisl Magna Grecia di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia esprime grande soddisfazione per la firma della concessione demaniale nel porto di Crotone tra la Metal Carpenteria e l'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio.

«Questa importante intesa siglata dal presidente dell’Autorità portuale Andrea Agostinelli con l’azienda crotonese - commenta il segretario generale della Cisl Magna Grecia Daniele Gualtieri - potrà dare un contributo significativo allo sviluppo economico del nostro territorio.

L’attività interessa un’area di 20.000 metri quadrati situata nella zona portuale industriale di Crotone e coinvolgerà un centinaio di lavoratori, generando un significativo impatto economico e occupazionale per l'intera comunità.

Si tratta di un'opportunità di rilancio e crescita per il territorio crotonese, che offrirà anche nuove prospettive di lavoro qualificato.

Come Cisl Magna Grecia siamo sempre disponibili a collaborare affinché iniziative come questa possano nascere, consolidarsi e crescere nel tempo, generando sviluppo sostenibile e portando benefici a tutta la comunità.

Per questo chiediamo un incontro con tutti i soggetti coinvolti, condividendo l’approccio dell’assessore comunale Maria Bruni e raccogliendo il suo invito a cooperare per realizzare un sistema formativo efficace, in grado di rispondere alle richieste di figure professionali qualificate.

Per questo è auspicabile l’apertura di un tavolo che veda coinvolte istituzioni, università, associazioni sindacali e datoriali.

Siamo convinti che nel nostro territorio ci sia bisogno di lavoro di qualità, per valorizzare le persone e le comunità e rafforzare i valori di giustizia e di legalità, per raggiungere obiettivi di crescita economica e sociale».