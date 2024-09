Catanzaro, presentata la "Notte piccante 2024" (IL PROGRAMMA)

L’undicesima edizione dell’evento cittadino più importante dell’anno è stata presentata presso la Camera di Commercio.

Nel fine settimana avrà luogo a Catanzaro l’undicesima edizione della “Notte piccante”, l’evento più importante della città.

La tradizionale festa all’insegna del peperoncino ha esordito nel lontano 2007 e fin da subito ha riscosso un enorme successo.

La presentazione ufficiale si è tenuta presso la Camera di Commercio da parte del suo storico ideatore e organizzatore, Roberto Talarico.

“Spesso si dà per scontato che venga fatta. In verità è un evento molto faticoso, molto impegnativo, molto dispendioso anche a livello di energie mentali e fisiche. I catanzaresi farebbero bene a difenderla”. Ha così esordito il patron dell’evento.

La “Notte piccante” è ormai diventata nel tempo la manifestazione identitaria di Catanzaro che anno dopo anno ha assunto sempre più importanza grazie alla costante volontà di migliorarsi, andando oltre i confini territoriali.

“Una festa identitaria – prosegue Talarico – non solo per Catanzaro ma per la Calabria, regione associata al peperoncino, è l’associazione mentale che al mondo funziona di più. Abbiamo nel tempo sviluppato questo format valorizzando tutti i piatti piccanti calabresi, andando oltre il morzello catanzarese, ben sapendo che molti altri piatti calabresi sono piccanti”.

È come sempre infatti il peperoncino ad assurgere al ruolo di protagonista assoluto facendo da filo conduttore alle tante occasioni, culinarie, di intrattenimento e culturali che caratterizzano le giornate di venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 settembre a partire dal pomeriggio fino a tarda notte.

“Intanto lasciatemi dire – ha affermato Talarico – che ci sarà un’amplissima gamma di prodotti enogastronomici piccanti molto ricercata e molto più ricca delle edizioni passate. Ma intorno all’enogastronomia si sviluppa un contorno interessante e curioso che posso qui riassumere a sommi capi.

Tantissime cose, tra le quali la rivisitazione dell’Odissea alle gallerie del San Giovanni con i percorsi sensoriali sul viaggio di Ulisse, la cena col Dress code rosso all’interno di palazzo Grimaldi-Conidi dove ha vissuto Bernardino Grimaldi che da regio ministro delle Finanze coniò la famosa frase “La matematica non è un’opinione”.

Poi due situazioni di tendenza con le due discoteche Miraya e Pacifico, musica anni 80 e per i giovani tra Piazza Duomo e Villa Margherita, con l’edizione di Noi che… Red, in cui si chiede di venire in Piazza Duomo con qualcosa di rosso.

E, ancora, non è stato trascurato l’aspetto culturale con il teatro greco al Complesso monumentale del San Giovanni, la presentazione di libri in collaborazione con Catanzaro Informa, il convegno con l’Università con aspetti medico nutrizionali. Comunque raccomando di consultare la nostra pagina lanottepiccante.it, Facebook e Instagram che danno aggiornamenti, i comunicati del Comune per la viabilità e dell’Amc per le navette speciali”.

Doverosi i ringraziamenti da parte di Roberto verso coloro che hanno reso possibile la manifestazione:

“Dobbiamo ringraziare particolarmente gli sponsor, veramente eccezionali, che ci hanno fatto da supporto sia morale che economico. Lo stesso la Camera di Commercio. Il Comune si è trovato in una fase di transizione e ha fatto quanto ha potuto, anche favorendo la fruizione delle Gallerie, i rapporti con l’Accademia e il Museo diocesano.

Il sindaco in conferenza stampa ha detto che i rapporti miglioreranno e in ogni caso posso confermare che è stato molto garbato anche nei confronti di un recente passato”.

Anche il sindaco Nicola Fiorita nonostante gli impegni legati alla formazione della nuova Giunta ha presenziato rilasciando alcune dichiarazioni.

Si è trattato di un breve intervento che ha comunque evidenziato quanto l’Amministrazione voglia valorizzare la “Notte piccante” quale elemento portante del richiamo turistico della Città.

Apprezzato anche l’intervento del presidente della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia Pietro Falbo, “La Notte Piccante è diventata punto di riferimento del territorio e dell’intera regione. Il territorio ha bisogno di elementi distintivi che vengono realizzati anche attraverso la pianificazione di eventi e manifestazioni importanti come questa del 20 21 22 settembre.

La Camera di Commercio è partner entusiasta di questa kermesse che sono certa vedrà migliaia di utenti usufruire delle bellezze del centro cittadino di Catanzaro. Ciò fa il paio con lo sforzo da compiere in favore della destagionalizzazione dell’offerta turistica. In proposito con piacere anticipo che stiamo per costituire un contenitore mediatico attraverso il quale le tante manifestazioni, anche fuori dei contesti stagionali usuali, potranno trovare giusto risalto. Uno strumento prezioso per gli utenti che potranno sapere in quale giorno settimana e mese potranno usufruire di manifestazioni ed eventi che la nostra Città mette a disposizione tutto l’anno”.

Maurizio Martino

