La Notte Piccante 2024: oltre 80 eventi tra spettacoli, cultura e enogastronomia a Catanzaro 20-21-22 settembre

CATANZARO Notte Piccante 2024 a Catanzaro: Gastronomia, Spettacoli e Cultura – Il Programma Completo

Catanzaro si prepara ad accogliere l’edizione 2024 della Notte Piccante, evento ormai consolidato che trasforma il cuore del capoluogo calabrese in un tripudio di sapori, cultura e spettacoli. La manifestazione si terrà dal 20 al 22 settembre, portando con sé un programma ricco di iniziative che abbracciano gastronomia, arte e intrattenimento, facendo vivere ai partecipanti tre giorni di puro coinvolgimento e allegria.

Un Evento Unico: Il Programma della Notte Piccante 2024

Durante la conferenza stampa di presentazione, tenutasi presso la Camera di Commercio di Catanzaro, sono stati rivelati i dettagli di questa edizione. Tra i protagonisti dell’evento figurano Roberto Talarico, promotore della manifestazione, il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita, Pietro Falbo, presidente della Camera di Commercio, e Raffaele Mustaccioli, segretario provinciale di Confartigianato Catanzaro.

Il programma 2024 è pensato per soddisfare ogni tipo di pubblico, proponendo attività che spaziano dalla cultura allo spettacolo, senza dimenticare le eccellenze gastronomiche locali, con uno spazio particolare dedicato alla tradizione del peperoncino.

Gli Appuntamenti da Non Perdere: Venerdì 20 Settembre

La Notte Piccante 2024 prenderà il via venerdì 20 settembre con una serie di eventi che coinvolgeranno diverse location del centro storico di Catanzaro. Ecco il programma dettagliato:

Tour in bike del centro storico (ore 18:00)

Caccia al tesoro (ore 19:00)

Mercatino del vintage (dalle 18:00)

Red Contest in Piazza Prefettura (ore 20:30)

Concerti live e DJ set locali in Piazza Duomo (dalle 21:30)

Mostra d’arte di Gianluca Bellacoscia presso l’Ex-Stac (dalle 18:00)

Concerti e feste a tema a Villa Margherita, tra cui la festa con DJ set “Back to 2016” (dalle 23:00 alle 03:00)

Presentazione del libro "La congiura del Fidion" alla Galleria Mancuso (ore 19:00)

Concerto dell’Orchestra Giovanile del Conservatorio Tchaikovsky sulle scale del San Giovanni (ore 20:00)

Le Novità dell’Edizione 2024: Il Tour dei Vicoli

Una delle novità più attese di questa edizione è il Tour dei Vicoli, che offrirà ai partecipanti la possibilità di esplorare gli angoli più suggestivi del centro storico in sella a bici elettriche assistite. Grazie alla collaborazione con RGB, Vivo Bike e GS Chiattinese, il tour si concluderà con una degustazione di vini, offrendo ai partecipanti un’esperienza indimenticabile tra cultura e gastronomia.

Gastronomia, Spettacoli e Tributi Musicali

Il cibo sarà protagonista indiscusso della Notte Piccante con numerosi stand gastronomici dedicati ai sapori locali e al piccante, oltre a momenti di showcooking e degustazioni. Non mancheranno, inoltre, spettacoli musicali di alto livello.

Il 21 settembre, Piazza Prefettura ospiterà un tributo a Vasco Rossi con il VASCO ROCK SHOW, che vedrà la partecipazione speciale di Daniele Tedeschi. Sempre nella stessa serata, presso il complesso monumentale del San Giovanni, andrà in scena il recital musicale "Sulle vie di Spoon River", ispirato alle opere di Edgar Lee Masters e Fabrizio De Andrè.

Catanzaro al Centro della Cultura e della Tradizione

La Notte Piccante 2024 conferma Catanzaro come centro di cultura e tradizione, capace di unire passato e futuro in un evento che coinvolge tutta la comunità e attira visitatori da ogni parte della regione. Tre giorni di pura allegria, tra buon cibo, spettacoli imperdibili e la riscoperta della città in un’atmosfera di festa.

Non resta che segnare le date sul calendario: la Notte Piccante vi aspetta dal 20 al 22 settembre per un’esperienza indimenticabile tra i vicoli di Catanzaro!

Programma Completo: Notte Piccante 2024 – Venerdì 20 Settembre

Centro Storico

Tour in bike (18:00)

Caccia al tesoro (19:00)

Mercatino del vintage (dalle 18:00)

Peperella e Picù (18:00)

Piazza Prefettura

Red Contest (20:30)

Piazza Duomo

Concerti e DJ set locali (21:30)

Ex-Stac – Palazzo delle Esposizioni

Mostra d’arte di Gianluca Bellacoscia (18:00)

Villa Margherita

Aftersun con DJ Fabio Nirta (20:00)

Festa DJ “Back to 2016” (23:00 – 03:00)

Galleria Mancuso

Presentazione del libro “La congiura del Fidion” (19:00)

Studio Giallorosso (23:30)

Scale del San Giovanni

Concerto dell’Orchestra Giovanile del Conservatorio Tchaikovsky (20:00)

Piazza Le Pera

Accademia delle Belle Arti di Catanzaro (18:00)

Piazza Grimaldi

CTR Speaker Contest (18:00)

Via Iannoni

Simulatore SERT (18:00)

Con questo ricco calendario, la Notte Piccante 2024 si prepara a regalare emozioni e divertimento a tutti i partecipanti, promuovendo il meglio della tradizione e della creatività

Per conoscere tutti i dettagli dell’evento, il programma ufficiale può essere scaricato cliccando QUI.