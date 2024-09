Ai Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo un incontro dedicato ai giornalisti siciliani uccisi dalla mafia, a cura del Club Culturale “Andromeda”

Giuseppe Alfano, Mauro De Mauro, Giuseppe Fava e Giovanni Spampinato.



Quattro giornalisti siciliani accomunati dalla morte per mano mafiosa, la stessa che ha ucciso Cosimo Cristina, Mario Francese, Peppino Impastato e Mauro Rostagno.



A loro, il Club Culturale “Andromeda” dedica un pomeriggio di approfondimento e ricordo, venerdì 20 settembre alle 17:00 alla Sala Marceau dei Cantieri Culturali alla Zisa, in via Paolo Gili 4 a Palermo.



L’evento sarà coordinato dal presidente del Club, il notaio Salvatore Abbruscato.



“Non possiamo dimenticare – afferma la giornalista Marianna La Barbera, relatrice dell’incontro – i cronisti che hanno pagato un prezzo altissimo in nome della verità, del rispetto delle regole, della legalità e del senso del dovere”.



"Questo incontro – spiega Salvatore Abbruscato – fa parte di un nostro progetto finalizzato a celebrare, ricordare e onorare i giornalisti che sono stati uccisi dalla mafia: con i loro scritti l’hanno combattuta armati di coraggio e tenacia, pur sapendo che rischiavano di perdere la vita".



"Nei precedenti incontri – conclude il presidente del Club “Andromeda” – abbiamo ricordato Cosimo Cristina, Giuseppe Impastato, Mauro Rostagno e Mario Francese, rispettivamente con il dottore Alfonso Lo Cascio, il preside Antonio Martorana, il poeta Giovanni Teresi e il giornalista Giulio Francese: il progetto termina con il contributo di Marianna La Barbera, che ringraziamo per la sua disponibilità".



L'ingresso è libero.