Catanzaro. Nicola Fiorita presenta la nuova giunta comunale

Nicola Fiorita nomina la nuova giunta: ecco i componenti e le deleghe assegnate

CATANZARO - Il sindaco Nicola Fiorita ha ufficialmente presentato i membri della nuova giunta comunale. I nuovi assessori, selezionati per le loro competenze e esperienze, sono pronti ad affrontare le sfide della città. Ecco chi sono e quali deleghe hanno ricevuto.

Pasquale Squillace - Lavori Pubblici, Gestione del Territorio, Protezione Civile

Nato il 10 aprile 1975, Squillace è laureato in Ingegneria presso l'Università di Bologna. Con un'importante carriera come libero professionista, si è specializzato nella progettazione e direzione lavori. Dal 2022 al 2024 ha ricoperto il ruolo di Capo di Gabinetto del Comune di Catanzaro.

Irene Colosimo - Ambiente e Transizione Ecologica

Ingegnere per l'Ambiente e il Territorio, Colosimo è nata il 24 febbraio 1988. È specializzata in morfodinamica costiera e trasporto di sedimenti, con esperienze in energie rinnovabili offshore. Ha collaborato con l'Università di Delft, nei Paesi Bassi, ed è attualmente Project Manager nel settore delle energie ecosostenibili.

Luisa Lacava - Bilancio e Tributi

Nata il 16 ottobre 1975, Lacava è dottoressa commercialista con una vasta esperienza nella revisione contabile sia nel settore pubblico che privato. La sua competenza sarà fondamentale per la gestione finanziaria del Comune.

Vincenzo Costantino - Turismo, Marketing Territoriale, Politiche Giovanili, Transizione Digitale

Nato il 14 settembre 1985, Costantino è un consulente nel settore artistico e creativo. Fondatore di “Altrove”, un hub di sperimentazione artistica, ha collaborato con il Ministero della Cultura per l’istituzione del MUDIAC, il Museo Diffuso di Arte Contemporanea di Catanzaro. Le sue iniziative hanno ricevuto riconoscimenti da riviste di settore.

Giuliana Furrer - Attività Economiche

Nata il 13 luglio 1979, Furrer è imprenditrice nel settore della ceramica artistica artigianale. È anche presidente regionale del Movimento Donne Impresa di Confartigianato e membro del Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio CZ-KR-VV. È nota per aver promosso il festival “RaccontArti”.

Antonio Battaglia - Patrimonio, Sport, Impiantistica Sportiva, Politiche del Lavoro

Nato il 7 maggio 1962, Battaglia è dottore commercialista e revisore legale. Ha accumulato una lunga esperienza in società di servizi e nella programmazione territoriale, ricoprendo ruoli di coordinamento e direzione.

Assessori confermati della giunta uscente

Rimangono in carica i tre assessori della giunta precedente:

- Giusy Iemma, vicesindaca, con deleghe a Urbanistica, Edilizia Privata, SUE, Politiche del Mare e Sviluppo del Sistema Portuale.

- Donatella Monteverdi, responsabile di Cultura, Spettacolo, Pari Opportunità, Università e Alta Formazione.

- Nunzio Belcaro, con deleghe a Pubblica Istruzione, Politiche Sociali e Tutela degli Animali.

Il sindaco Fiorita ha deciso di trattenere le deleghe per Personale, Mobilità, Partecipate, Sicurezza e Avvocatura.

Conclusione

Con la nuova giunta in carica, il Comune di Catanzaro si prepara a proseguire il suo percorso di sviluppo e innovazione, puntando su una squadra che unisce competenze tecniche e visioni innovative per il futuro della città.