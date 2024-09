A San Teodoro il Progetto AlbatroSS presenta la Coppa del Mondo paralimpica

Da una parte la kermesse dei nuotatori internazionali paralimpici.



Dall’altra la costruzione di un saldo rapporto con la comunità di San Teodoro per far conoscere soprattutto ai giovani il mondo della disabilità sportiva che racchiude spunti tematici stimolanti e ai più sconosciuti.



L’Associazione AlbatroSS non solo si distingue per le abilità messe in campo nell’organizzare alla perfezione i grandi eventi nazionali e mondiali che sovente le è capitato di tirar su, ma è anche una realtà radicata nella città di Sassari e dintorni che attraverso le discipline natatorie sa cambiare l’esistenza alle persone con disabilità fisiche e intellettive, adoperando personale qualificato nell’interagire con gli atleti per farne uscire fuori il meglio del meglio sotto il profilo agonistico e soprattutto umano.

Nelle scuole elementari e medie di San Teodoro il pre-Coppa del mondo, giovedì 19 settembre 2024, è caratterizzato dall’intervento dello psicologo Manolo Cattari (presidente dell’AlbatroSS) e del suo staff che, interagendo con i discenti, danno un saggio sul come districarsi nello sport in maniera differente da chi gioca senza complicazioni fisiche.



E le reazioni, come sempre è accaduto in passato, saranno di stupore seguite da una presa di coscienza che cambierà radicalmente il modo di vedere le cose.

Due giorni dopo, le scolaresche potranno così tifare con maggiore consapevolezza i campioni del nuoto in acque libere in lizza per la conquista della Coppa del Mondo.



Ma non solo, perché sulla paradisiaca spiaggia La Cinta scalpitano anche i migliori specialisti italiani tesserati alla FINP, la Federazione Italiana Nuoto Paralimpico, che assieme ad AlbatroSS, FINP nazionale e in particolare la cellula sarda capeggiata dalla delegata Silvia Fioravanti, alla FIN e alla supervisione della World Para Swimming hanno generato l’importante happening sportivo.



Il programma prosegue la domenica quando gareggeranno anche i tesserati agonisti e promozionali della FISDIR (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali) in un altro appuntamento storico che sancisce l’abilità attrattiva degli organizzatori che indirizzano le attenzioni verso le coste sarde.



Venerdì pomeriggio, alle 17:00, spazio invece ad una parentesi musicale con il gruppo Ladri di Carrozzelle che si esibiranno al beach bar La Cinta.

I dettagli della due giorni di acque libere verranno presentati ufficialmente nel corso della conferenza stampa di venerdì 20 settembre 2024 presso la sala consiliare del comune di San Teodoro con inizio alle ore 11:00.

Interverranno la sindaca di San Teodoro Rita Deretta, l’assessora comunale al Turismo Luciana Cossu, un rappresentante della World Para Swimming, il presidente nazionale FINP Roberto Valori, il presidente dell’Associazione AlbatroSS Manolo Cattari, la delegata regionale FINP Silvia Fioravanti, la delegata regionale FISDIR Carmen Mura.

Acque libere Paralimpiche

2^ Coppa del Mondo

Campionato Italiano FINP

Fase finale circuito nazionale FISDIR promozionale e agonistico

(San Teodoro (SS), 21 – 22 settembre 2024)

SECONDO COMUNICATO

CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE

VENERDÌ 20 settembre 2024 h. 11:00

Palazzo Municipale – Sala Consiliare – Via Grazia Deledda, 15– SAN TEODORO