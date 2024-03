Sinergie Istituzionali per una Calabria Protagonista: Montuoro e l'Unione tra Forze dell'Ordine e Regione

Montuoro: “Forze dell'ordine, sindacati del comparto sicurezza e Regione insieme per rendere sempre di più la Calabria protagonista”

“Il percorso di una Calabria diversa parte anche da qui, da una sinergia istituzionale che sta producendo i suoi frutti e deve spingere, sempre di più, la Calabria a essere protagonista, in tutte le sue sfaccettature. Una Calabria che ha una visibilità importante a livello nazionale, grazie anche al grande lavoro di squadra che si sta portando avanti”.

Ѐ quanto dichiara in una nota il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Antonio Montuoro, dopo l’incontro dei giorni scorsi tra il segretario regionale del Sindacato italiano unitario dei lavoratori della Polizia (Siulp), Giuseppe Lupia; il segretario provinciale di Catanzaro, Gianfranco Morabito, e Sabatino Cennamo, della segreteria di Reggio Calabria, con il presidente della Regione, Roberto Occhiuto.

Montuoro evidenzia, quindi, i “toni cordiali” dell’incontro, in cui sono state affrontate diverse tematiche, e la “sensibilità” del presidente Occhiuto: “Ѐ stata sottolineata l'importanza dell'attività che svolgono i sindacati all'interno del comparto Polizia di Stato, soprattutto in un momento così delicato come quello che si sta vivendo oggi, con le note vicende di cronaca che riguardano le Forze dell'ordine in generale. Il presidente Occhiuto, come sempre, ha dimostrato grande vicinanza e grande attenzione verso le Forze dell'ordine e sindacali, uomini e donne in divisa che quotidianamente garantiscono sicurezza ai cittadini. Inoltre, abbiamo discusso di alcune iniziative importanti, di rilevo nazionale e regionale, che verranno svolte nei prossimi mesi. Occhiuto ha dato la sua disponibilità a sostenere quelli che saranno gli eventi promossi in Calabria”.

A questo punto, Montuoro si sofferma sui traguardi raggiunti “grazie alla piena sintonia” dei diversi rappresentanti del mondo istituzionale: “Ѐ importante mantenere questa sinergia tra Regione e Forze dell'ordine, che ha portato a risultati di rilievo, tra i quali il protocollo d’intesa sottoscritto di recente con la Dia per il monitoraggio diretto delle risorse impiegate sul territorio, considerando che, comunque, la Regione avrà ingenti somme da investire per promuovere la crescita della Calabria. Sono stato anche firmatario – aggiunge Montuoro - di una proposta di legge che prevede l'eventuale compartecipazione delle spese per mantenere i presidi di sicurezza sul territorio”.

Insomma, secondo Montuoro, “questa è una sinergia che deve andare avanti, per dare un'impronta ancora più forte di legalità su quello che sarà il percorso della Regione e – conclude – consentire ai cittadini di guardare al futuro con maggiore fiducia”.