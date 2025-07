Tennis, Sinner conquista Wimbledon: battuto Alcaraz in 4 set e trionfo storico a Londra

Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Jannik Sinner nella leggenda: battuto Alcaraz in quattro set, è il primo italiano a vincere Wimbledon

Finale storica sull’erba londinese: Sinner riscatta Parigi e conquista il torneo più prestigioso del tennis

Londra – Jannik Sinner è entrato ufficialmente nella storia del tennis. Dopo una battaglia di oltre tre ore contro Carlos Alcaraz, il numero uno del mondo ha vinto Wimbledon con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-4, 6-4, diventando il primo italiano a sollevare il trofeo dei Championships nella categoria maschile. Un trionfo che cancella le ombre della finale persa al Roland Garros e apre un nuovo capitolo per lo sport azzurro.

Dalla delusione alla gloria: il cammino di Sinner verso il trionfo

Soltanto 35 giorni fa, Sinner usciva sconfitto in finale al Roland Garros, in una sfida dolorosa proprio contro Alcaraz. Ma sull’erba londinese, Jannik ha riscritto tutto. Nello stesso torneo che aveva visto solo altri italiani arrivare in finale (Matteo Berrettini e Jasmine Paolini), è lui a compiere l’impresa, diventando il primo azzurro a vincere Wimbledon in 138 edizioni.

A seguirlo da vicino, un pubblico d’eccezione: Kate Middleton, madrina del torneo che lo ha premiato; il principe William con i figli George e Charlotte; e persino Re Felipe VI di Spagna, giunto a sostenere Alcaraz. Emozionante anche l’abbraccio finale con i suoi cari: il padre Hanspeter, la madre Siglinde e il fratello Mark.

Il match: una battaglia di nervi e talento

Primo set: parte meglio Alcaraz

Lo spagnolo parte forte e impone il suo ritmo, portandosi avanti nel punteggio e chiudendo il set con quattro game consecutivi. Sinner appare contratto, fatica con il servizio e paga le difficoltà con le percentuali di prime palle.

Secondo set: reazione immediata

Nel secondo set l’azzurro cambia marcia: trova subito il break nel game inaugurale e, pur non brillando al servizio, resiste con coraggio. La parità viene ristabilita e l’inerzia della partita inizia a cambiare.

Terzo set: il capolavoro tattico

Sinner gioca un tennis intelligente, solido e paziente. Colpi profondi, ritmo continuo e variazioni che destabilizzano il gioco dello spagnolo. Il break decisivo arriva nel nono game, con Jannik che sfrutta un passaggio a vuoto di Alcaraz e chiude il set alla prima occasione.

Quarto set: dominio e controllo

Il break iniziale sembra mettere subito la parola fine. Alcaraz prova a reagire con qualche lampo di classe, ma Jannik salva due palle-break nell’ottavo game e chiude con autorità al secondo match-point, tra le lacrime e gli applausi del Centrale.

Un successo costruito con intelligenza e determinazione

La chiave del successo è stata la gestione emotiva e tattica. Mentre Alcaraz alternava giocate spettacolari ad errori gratuiti, Sinner ha offerto un tennis solido, senza fronzoli, capace di adattarsi al ritmo dell’avversario. Ha variato, ha sofferto e ha colpito nei momenti cruciali.

Il suo rendimento al servizio, inizialmente altalenante, è cresciuto nel corso del match. Il dritto ha dettato i tempi da fondo campo, il rovescio lungolinea ha punito ogni esitazione. Un capolavoro tecnico e mentale.

Le parole dei protagonisti

Al termine della partita, Jannik ha dedicato la vittoria anche al lavoro svolto dopo la sconfitta parigina:

“A Parigi la sconfitta è stata dura. Ma ho imparato molto. Non conta solo vincere o perdere, conta come reagisci. E oggi questo trofeo è il risultato di quel lavoro”.

Carlos Alcaraz, sportivissimo, ha omaggiato l’amico e rivale:

“Hai giocato un tennis straordinario, meriti questa vittoria. Fuori dal campo restiamo amici, ma oggi hai dimostrato grande forza e costanza”.

Una rivalità che segnerà un’epoca

Quella tra Sinner e Alcaraz è ormai la rivalità più affascinante del tennis moderno. Due giovani, due numeri uno, due filosofie di gioco differenti che si sfidano ormai da anni. A Wimbledon si è scritto un nuovo capitolo, con un verdetto che premia il talento e la maturità del campione italiano.

Conclusioni: Sinner scrive la storia

Con questa vittoria, Jannik Sinner consolida la sua leadership nel ranking ATP, interrompe una striscia negativa di cinque sconfitte consecutive contro Alcaraz e dimostra, ancora una volta, di essere destinato a lasciare un segno profondo nella storia del tennis mondiale.

Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti? Iscriviti al nostro canale WhatsApp InfoOggi e ricevi in tempo reale gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone! Clicca qui per unirti