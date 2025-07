Sonika Art Festival 2025 a Campobasso: musica d’autore, ricerca e poesia nella VII edizione

Tempo di lettura: ~4 min

IACAMPO, A Smog Museo, Archivio Futuro, Massimo Silverio e Umberto Maria Giardini sono i protagonisti della celebre rassegna che coniuga musica e parola, ricerca e nuove esplorazioni. A Campobasso 22 agosto, 4, 5 e 6 settembre nelle splendide location Villa De Capoa e Giardino Ex Onmi

Sonika Art Festival: la VII Edizione!

SONIKA ART FESTIVAL

la VII Edizione

22 agosto - 4, 5 e 6 settembre 2025

Ritorna Sonika Art Festival a Campobasso! IACAMPO, A Smog Museo, Archivio Futuro, Massimo Silverio e Umberto Maria Giardini sono i protagonisti della VII edizione: venerdì 22 agosto, giovedì 4, venerdì 5 e sabato 6 settembre 2025. Sonika Art Festival si trasforma, ma resta salda alla sua identità, quell'indissolubile legame tra musica e parola, esplorato attraverso la grande tradizione del cantautorato e audaci contaminazioni tra linguaggi ad ingresso gratuito.

Una VII Edizione promette di incantare il pubblico con un programma che ambisce a nutrire profondamente ascolti e dibattiti del presente, legati alla produzione musicale attuale e futura. Sonika Art Festival propone una serie di concerti-evento serali che vedranno protagonisti giovani autori contemporanei di assoluto interesse. Questi appuntamenti si svolgeranno nei magnifici spazi della Villa De Capoa e nel Giardino Ex Onmi, luoghi simbolo dell'evoluzione urbana e sociale di Campobasso, aggiungendo un fascino storico e culturale unico all'esperienza artistica.

Ad aprire il festival venerdì 22 agosto ci sarà IACAMPO in set acustico, nel Giardino Ex Onmi. Cantautore e artista visivo veneziano con forti radici molisane, le sue opere plasmano ponti tra culture e linguaggi. Attivo da due decenni nel panorama della nuova canzone italiana, IACAMPO presenterà le sue nuove songs e i brani dai suoi album Valetudo, Flores e Fructus, che si fondono con la sua apprezzata arte del disegno e della pittura. Giovedì 4 settembre in Villa De Capoa una doppia performance che incarna l'essenza dell'innovazione sonora del festival e della suo essere eclettico. Sul palco A Smog Museo in un viaggio sonoro intimo e nostalgico tra suite elettroniche e atmosfere ambient. Sarà presentato l'ultimo lavoro, The Poetic of Space and Time (ottobre 2024), un'installazione sonora e visiva che esplora la percezione di spazio e tempo. Subito dopo il set prevede lo show di Archivio Futuro, collettivo musicale romano nato nel 2021 dall'incontro tra il producer/DJ Lorenzo BITW, il batterista Danilo Menna e il sassofonista jazz Vittorio Gervasi. Il trio esplora la dualità acustico-elettronico, mescolando sonorità esplosive, sample globali, beat house/garage e influenze jazz/prog-rock. Presenteranno brani dal loro omonimo album (2022) e dall'EP Rituale Moderno (2024).

Venerdì 5 settembre, in Villa De Capoa l'esibizione Massimo Silverio, autore e musicista che canta nella sua lingua nativa, il cjarniel delle Alpi Carniche. Il suo linguaggio unico fonde poesia e suoni, mescolando classico e contemporaneo, con strumenti tradizionali e sintetizzatori. Il suo LP d'esordio Hrudja è stato tra i finalisti della Targa Tenco 2024 per il miglior album in dialetto, simbolo di rinascita e memoria di una cultura minoritaria ma universale. A chiudere la VII Edizione sabato 6 settembre in Villa De Capoa sarà con noi Umberto Maria Giardini (ex Moltheni), con la sua maestria e originalità, considerato uno dei padri fondatori del movimento indie rock alternativo italiano di fine anni '90. Giardini è riconosciuto per la sua capacità di coinvolgere il pubblico in esperienze di ascolto tra cantautorato d'autore e psichedelia elettro-folk originale, caratterizzato da testi di altissimo livello e liriche garbate, mantenendo un profilo autentico e indipendente dal music-business.

Nel corso delle sue edizioni precedenti, Sonika Art festival ha saputo conquistare l'attenzione di critica e pubblico. Ha ospitato artisti internazionali e italiani di spicco, affiancati da scrittori e giornalisti musicali di rilievo, ottenendo riscontro su testate prestigiose. Il Festival - nato come esperienza itinerante in Molise - ha portato espressioni musicali e teatrali di ricerca, unendo suono e poesia in un'esperienza artistica integrata. Ha reso omaggio a figure letterarie e poetiche monumentali, da Andrea Zanzotto a Dino Campana, Giovanni Boccaccio, Vladimir Majakovskij, Allen Ginsberg, Charles Baudelaire e T.S. Eliot, tessendo un filo diretto tra la letteratura e le nuove sonorità. Sonika Art Festival si conferma come un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica d'autore e della cultura, pronto a regalare emozioni e nuove prospettive nel cuore di Campobasso. Il festival è sostenuto dal Comune di Campobasso, prodotto da Tékne Aps e patrocinato da Confcommercio Molise nell’Anno della Sostenibilità 2025 – Turismo sostenibile.

L’ingresso è gratuito

–

Venerdì 22 agosto 2025

IACAMPO

Giardino Ex Onmi.

–

Giovedì 4 settembre 2025

A Smog Museo

a seguire

Archivio Futuro

Villa De Capoa

–

Venerdì 5 settembre 2025

Massimo Silverio

Villa De Capoa

–

Sabato 6 settembre 2025

Umberto Maria Giardini

Villa De Capoa

Info:

www.teknearts.it

[email protected]

[email protected]

www.comunedicampobasso.it

@visitcampobasso