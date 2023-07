Sony Music Publishing Italy & Premio Lunezia Nuove Proposte si uniscono per la prima volta per promuovere gli emergenti dell'arte-canzone italiana.

Sony Music Publishing Italy sarà presente alle audizioni della fase semifinale che si terranno il 23 luglio a Roma, nel suggestivo scenario del Colosseo nell’ambito di “Jazz&Image”, e alla serata finale prevista entro metà agosto ad Aulla (MS).

La casa editrice premierà con un contratto editoriale uno tra gli 8 finalisti del Premio Lunezia, che vanta il Patrocinio del Ministero della Cultura e una storia trentennale, battezzata da Fabrizio De André e Fernanda Pivano.

Una circostanza che impegnerà i vertici del Premio Lunezia, in accordo con Sony Music Publishing Italy, per individuare anche la collaborazione di un operatore discografico.

Nei programmi anche l’inserimento degli 8 finalisti (tra band e cantautori) nella rotazione radiofonica di Rai Isoradio e un’ulteriore programmazione per il vincitore.

La partnership prende vita dall'iniziativa di Giuseppe Anastasi, neo-membro della Commissione del Premio Lunezia.

Il Premio Lunezia Nuove Proposte è artisticamente diretto da Loredana D’Anghera, docente di canto al Conservatorio di Parma, che dichiara «Siamo motivati e lusingati per questo neo sodalizio con Sony Music Publishing. Molti dei nostri giovani sono autori di profilo in una rosa di assortiti generi musicali, siamo al lavoro anche per un accordo televisivo con Rai TV».

Roberto Razzini, Managing Director di Sony Music Publishing, commenta «Per il nostro Gruppo Editoriale è motivo di orgoglio instaurare questa collaborazione con il Lunezia. Riteniamo che le finalità di questa manifestazione, da oltre vent’anni punto di riferimento per la Cultura e la Musica nel nostro Paese, siano assolutamente sinergiche con le nostre quotidiane attività di tutela, gestione e diffusione della creatività degli Autori, dei Compositori e degli Artisti. Il nostro Gruppo Editoriale, leader globale nell’editoria musicale, svolge il proprio ruolo, con entusiasmo a sostegno degli Autori e delle loro opere musicali, affinché possano affermarsi in tutti i contesti dove Musica e Canzoni trovano diffusione ed opportunità».

Le iscrizioni al Premio Lunezia Nuove Proposte 2023 sono aperte per band, cantautori e autori di testo fino al 3 luglio. Maggiori informazioni nella sezione Nuove proposte del sito www.premiolunezia.it.

SONY MUSIC PUBLISHING, casa editrice n° 1 al mondo, nel cui roster sono presenti Ed Sheeran, The Beatles, Beyoncé, Queen, Rihanna, Lady Gaga, Pharrell Williams, Ennio Morricone, Pino Daniele, Franco Battiato, Måneskin e molti altri artisti/compositori. Con la sua “songwriter-first mission”, Sony Music Publishing fornisce ai suoi autori e ai suoi cataloghi i migliori servizi di valorizzazione del repertorio su scala globale, investendo sui nuovi talenti per sviluppare la loro crescita artistica e supportando gli autori affermati, per solidificare ulteriormente la loro carriera e ricercare nuove opportunità, grazie anche alle cruciali attività di sincronizzazione e sviluppo internazionale.