Spari a Crotone: blitz polizia, scattano arresti

CROTONE, 29 GENNAIO - Dalle prime luci dell'alba è in corso un’operazione della Polizia di Stato di Crotone che sta eseguendo alcune misure cautelari in carcere, nei confronti di soggetti ritenuti responsabili dei reati di tentato omicidio, porto abusivo di arma e spaccio di sostanze stupefacenti.

L'indagine, condotta dai poliziotti della Squadra Mobile, ha avuto inizio in seguito ad un grave episodio verificatosi agli inizi di gennaio in una via affollata della città, quando furono esplosi, da parte di un gruppo composto da tre persone, numerosi colpi d'arma da fuoco contro un'autovettura parcheggiata davanti ad alcuni esercizi commerciali. I dettagli saranno resi noti nel corso della conferenza stampa che si terrà alle ore 10.30 in Questura.