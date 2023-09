Grave incidente sulla SS106 a Copanello: scontro tra auto e furgone, i VVf estraggono feriti intrappolati nelle lamiere

CATANZARO, 21 SETT. - SS106 Incidente grave a Copanello: Collisione tra auto e furgone provoca feriti gravi. Un grave incidente automobilistico ha sconvolto Copanello, avvenuto subito dopo l'uscita dalla galleria in direzione di Soverato.

Le circostanze esatte che hanno portato all'incidente sono ancora in fase di accertamento, ma si sa che un furgone è entrato in collisione con altre due vetture: una Porsche e un'utilitaria. La gravità della situazione ha richiesto un intervento immediato.

Sul luogo dell'incidente sono state inviate tre ambulanze e i vigili del fuoco, che hanno lavorato instancabilmente per estrarre i feriti intrappolati tra le lamiere contorte dei veicoli coinvolte. Inoltre, a causa della gravità delle lesioni riportate, è stato necessario il soccorso aereo con l'atterraggio di un elicottero.

Le condizioni dei feriti sono serie, e la situazione del traffico in zona è momentaneamente bloccata a causa dell'incidente. La polizia sta conducendo le indagini per stabilire le cause precise di questa tragica collisione.

In aggiornamento

Le condizioni dei feriti sono serie, e la situazione del traffico in zona è momentaneamente bloccata a causa dell'incidente. La polizia sta conducendo le indagini per stabilire le cause precise di questa tragica collisione. Nel frattempo, è arrivato il carroattrezzi per sgombrare la strada, al fine di ripristinare la viabilità il prima possibile.