Stampa personalizzata su pannelli: quale dei tanti materiali scegliere

La stampa digitale su pannelli è apprezzata in tanti contesti: designer di interni, pubblicitari e non solo la utilizzano di frequente per comunicare e abbellire in modo creativo e pratico. Grazie a questa soluzione di grande impatto, si dà vita a targhe e pubblicità, utilizzabili sia all'interno che all'esterno. Chi desidera una stampa personalizzata su pannelli, si trova però di fronte a una grande varietà di supporti con differenti caratteristiche da conoscere meglio prima di compiere una scelta.

Forex pvc

Il forex pvc per la stampa su pannelli è molto usato poiché si tratta di un supporto di origine plastica leggero e flessibile, ideale per pannelli da sistemare tanto all’interno quanto all'esterno. Il forex è molto versatile poiché si presta a diversi usi e dura a lungo nel tempo anche se esposto all'esterno, mantenendo i colori della stampa brillanti. Inoltre, è una soluzione economica anche quando si aggiungono distanziali in alluminio per il fissaggio alla parete o altri elementi come un portaflyer.

Sandwich

Si possono avere anche pannelli tipo sandwich per la stampa personalizzata. Si tratta di un materiale formato da un‘anima in pvc espanso, cioè in schiuma, contenuto tra due altri pannelli esterni di PVC tipo forex. È un supporto che vanta resistenza e leggerezza, facilitandone il trasporto o l'affissione. È la soluzione ideale per stampe di grandi dimensioni ma con un peso contenuto.

Plexiglass

Quando si parla di stampa personalizzata su pannelli, un paragrafo va dedicato al plexiglass. Essendo un materiale resistente e infrangibile, è quello che ci vuole per una stampa personalizzata durevole che va sistemata all'esterno. Resistente a urti e intemperie, il pannello stampato in plexiglass è comunque leggero. Occorre però ricordare che il plexiglass è naturalmente trasparente e, per far risaltare i colori, si può ricorrere a un fondo bianco.

Alluminio Dibond

Chi però vuole una stampa solida e robusta, dovrebbe preferire l’alluminio Dibond, detto anche solamente Dibond. Formato da due lastre in alluminio e un nucleo in polietilene, si usa soprattutto per realizzare stampe per l’interno o anche espositori duraturi per fiere o congressi aziendali dove la comunicazione va curata nel dettaglio. Inoltre, grazie alla sua resistenza, l’alluminio si usa spesso per realizzare insegne e targhe che non si rovinano per colpa delle intemperie. Si può avere un bellissimo effetto metallizzato che dona un impatto visivo senza precedenti.

Pannello polionda

Tra tutti, il pannello polionda alveolare in pvc è quello più leggero ed economico per la realizzazione di stampe personalizzate di ogni sorta. Si usa soprattutto per la cartellonistica seppur di breve durata poiché la qualità è inferiore. Tuttavia, per evitare che si vedano le cannule interne, si può pensare a un pvc adesivo da applicare sul supporto.

Cartone

Infine, è possibile realizzare una stampa personalizzata su cartone. Per renderlo più resistente, il cartone è alveolare poiché ne aumenta lo spessore senza accrescere il peso. Naturalmente, per via del tipo di materiale, la stampa su cartone è pensata solo per gli interni. Si preferisce questo prodotto anche per motivi ecologici. Infatti, il cartone è un materiale più sostenibile del pvc poiché è più facile da riciclare alla fine del suo ciclo di vita.