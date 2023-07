Temporali minacciano il Ponte del 2 Giugno: il meteo compromette diverse regioni, rischio di maltempo persistente fino al Weekend

Il Ponte del 2 Giugno rischia di essere compromesso dal maltempo: sono tante infatti le regioni che dovranno fare i conti con nuovi temporali, anche di forte intensità, seppur intervallati da spazi più soleggiati.

Stiamo tuttora vivendo una fase meteo climatica davvero insolita, quanto meno se rapportata a quelle a cui ci eravamo abituati negli ultimi anni. La causa è una sorta di blocco atmosferico in atto a livello europeo con due figure ben separate di alta e bassa pressione.

In sostanza, abbiamo l'anticiclone delle Azzorre posizionato tra le Isole Britanniche e la Penisola Scandinava, il quale garantisce bel tempo e sole su questi settori; sul bacino del Mediterraneo, invece, troviamo una vasta area di bassa pressione con diversi cicloni responsabili di maltempo e temporali.

Ebbene, anche per il Ponte del 2 Giugno le condizioni meteo si manterranno piuttosto dinamiche con la possibilità più che concreta di nuovi fronti temporaleschi: per Venerdì 2 Giugno, come possiamo vedere dalla mappa qui sotto, massima attenzione andrà prestata alle Alpi e alle Prealpi centro-orientali e poi soprattutto al Centro-Sud (zone interne e tirreniche) e alle due Isole Maggiori.

Più sole, invece, sulle pianure del Nord e lungo le coste adriatiche con temperature massime fino a 28°C.

Questa situazione proseguirà anche nel fine settimana: anzi, da Sabato 3 ulteriori infiltrazioni di aria fresca in quota favorirà lo scoppio di temporali, anche forti, già dalla mattinata sulle regioni settentrionali e poi nel pomeriggio diffusi anche al Centro e sulla Sardegna, prevalentemente sulle zone interne, ma con locali sconfinamenti fin sulle coste tirreniche. Massima attenzione, in particolare, tra Piemonte e Lombardia dove non escludiamo il rischio di eventi meteo estremi come grandinate e i pericolosi downburst (violente raffiche di vento lineare ad oltre 80 km/h).

La seconda mappa che vi proponiamo qui sotto mette bene in evidenza le zone maggiormente a rischio precipitazioni

E non è finita qui, anzi. Pure Domenica 4 sarà consigliabile tenere a portata di mano un ombrello in quanto non mancheranno rovesci e temporali, ancora una volta soprattutto al Centro-Nord e sulla Sardegna. Maggiori spazi soleggiati, infine, al Sud dove anche le temperature sono previste in graduale aumento, con punte massime fino a 29°C sulla Puglia. (iLMeteo)



In aggiornamento