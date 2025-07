Tennis, Wimbledon: Sinner e Cocciaretto show, deludono Musetti e Arnaldi

Tempo di lettura: ~2 min

Wimbledon, esordio convincente per Sinner. Brillano Sonego e Cocciaretto, fuori Musetti e Arnaldi

LONDRA – L’erba di Wimbledon sorride a Jannik Sinner. Il numero uno del mondo debutta con un successo netto al primo turno dei Championships, superando l’azzurro Luca Nardi in tre set (6-4 6-3 6-0) in appena un’ora e 48 minuti. Il campione altoatesino risponde con i numeri (89% di punti con la prima, 70% con la seconda) a chi metteva in dubbio la sua condizione dopo la delusione di Halle e il recente cambio nello staff tecnico. “Sono felice, Wimbledon è speciale. Dopo Halle ho lavorato molto sul servizio e oggi ha funzionato”, ha dichiarato.

Al secondo turno, Sinner troverà l’australiano Aleksandar Vukic (n.93 ATP), già battuto in due occasioni. Per l’Italia, non è l’unica nota positiva.

Sonego avanza, Musetti cede a sorpresa

Prestazione solida anche per Lorenzo Sonego, che liquida il portoghese Jaime Faria (6-3 6-4 6-2) e vola al secondo turno. Ad attenderlo ci sarà Nikoloz Basilashvili, che ha eliminato a sorpresa Lorenzo Musetti in quattro set (6-4 4-6 7-5 6-1). Un match difficile per il carrarino, mai veramente in partita: “Non sentivo la palla e fisicamente non stavo al meglio”, ha ammesso con amarezza.

Delusione Arnaldi e Zeppieri, impresa Cocciaretto

Fuori anche Matteo Arnaldi, battuto dal potente olandese Van de Zandschulp in quattro set, e Giulio Zeppieri, che si arrende al giapponese Mochizuki dopo essere stato avanti di due set.

Sorrisi invece dal tabellone femminile. Elisabetta Cocciaretto firma l’impresa della giornata battendo in due set secchi (6-2 6-3) la numero 3 del seeding, Jessica Pegula. La marchigiana, n.116 WTA, gioca un match quasi perfetto e mostra grande consapevolezza: “Uno dei migliori match della mia carriera, ma non voglio fermarmi qui. Ringrazio Sofia Goggia per i preziosi consigli”. Giovedì affronterà l’americana Katie Volynets, reduce da una vittoria in rimonta.

