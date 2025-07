Tennistavolo in Sardegna: benemerenze 2024 - 25 presentate nuovamente da Matteo Bruni

Tempo di lettura: ~1 min

Un incontro attesissimo dalla grande famiglia del Tennistavolo sardo. Approfittando, infatti, della pausa estiva, ritorna la festicciola che celebra i protagonisti messisi in evidenza sia in campo regionale, sia in campo nazionale.

Giocatori, tecnici, dirigenti e arbitri animeranno l’appuntamento coordinato dal Comitato regionale FITeT presieduto da Simone Carrucciu, coadiuvato dal vice presidente Celestino Pusceddu e dai consiglieri Francesco Maria Zentile, Michele Lai e Alberto Ganau.

La serata dalle molteplici premiazioni sarà resa ancor più briosa da Matteo Bruni che aiuterà gli organizzatori a pronunciare parole entusiastiche e ad effetto nei confronti di squadre e campioni, eccellenti nel contrassegnare un’annata tra le più floride in assoluto nella storia del pongismo isolano.

Questa volta si è scelta una sede equidistante tra i due capi dell’isola, per venire incontro alle esigenze di tutti.

I protagonisti si riverseranno venerdì 11 luglio 2025 a Oristano, presso l’Hostel Rodia. L’inizio è alle 19:00.

PROGRAMMA

Ore 19:00 Saluti Istituzionali degli ospiti

Ore 19:15 Cerimonia di benemerenze sportive 2024/2025

CERIMONIA BENEMERENZE FITET SARDEGNA

STAGIONE SPORTIVA 2024-2025

Venerdì 11 luglio 2025 - h. 19:00

ORISTANO - Hostel Rodia – Viale Repubblica snc

Nella foto di Nonsolofoto Cagliari il presentatore Matteo Bruni