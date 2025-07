Tennistavolo in Sardegna: l'8 luglio 2025 cerimonia di consegna delle Benemerenze 2024- 25

Tempo di lettura: ~2 min

La calura estiva in casa Federazione Italiana Tennistavolo Comitato Sardegna è sinonimo di benemerenze. Mai come in questa annata agonistica appena conclusa, ci sono da decantare le gesta di tante società che hanno lasciato un segno indelebile a livello nazionale.

Come tradizione insegna, agli organizzatori facenti capo all’organismo isolano, non sfuggirà nulla di un movimento variegato che racchiude tante belle realtà anche a livello regionale.

La stagione 2024/2025 sarà ricordata, in primis, per la conquista dello scudetto nella serie A1 maschile (grazie al Tennistavolo Sassari) che mancava dal 2001.

E poi ci sono altri aspetti interessanti da mettere in luce e consacrare, come il primo storico tricolore a squadre nel paralimpico in carrozzina (Marcozzi Cagliari), gli inediti accessi nella massima serie maschile da parte di Muravera TT, Santa Tecla Nulvi e la finale scudetto in A1 femminile raggiunta dal Tennistavolo Norbello.

Stesso dicasi nel settore individuale dove non sono mancati gli acuti da parte di chi è stato tesserato nell’isola.

Alla luce di tutto ciò, la consueta cerimonia estiva delle benemerenze, alla quale tutte le società affiliate in Sardegna sono state invitate, assume connotati ancor più emozionanti che vale la pena condividere con tutti i destinatari dei premi.

L’appuntamento è per venerdì 11 luglio 2025, a partire dalle ore 19:00, presso l’Hostel Rodia di Oristano

Nella foto di Sergio Ruiu attimo della cerimonia Benemerenze 2024